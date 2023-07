Tom Brady estaria vivendo romance com a modelo Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo

Maior quarterback da história do futebol americano, Tom Brady passou por muitos momentos desde a aposentadoria do esporte, no último ano. Ao deixar a National Football League (NFL), o jogador também teve de lidar com o término de seu relacionamento com Giselle Bündchen, modelo brasileira com quem foi casado por 13 anos. Nesta semana, no entanto, o ex-quarterback foi visto com Irina Shayk, também modelo e ex de Cristiano Ronaldo.

De acordo com informações da imprensa estrangeira, como New York Post, TMZ, Daily Mail e Page Six, Brady pegou Shayk no Hotel Bel-Air na última sexta-feira e a levou de carro até sua casa, em Los Angeles, na Califórnia. O casal só foi visto no dia seguinte, quando o ex-jogador do futebol americano a deixou em seu hotel. Ela vestia as mesmas roupas da noite anterior. Tom Brady anunciou duas vezes a sua aposentadoria. Na próxima temporada da NFL, ele teve atuar como comentarista nos EUA.

Shayk, 37 anos, é uma modelo russa e começou sua carreira no início dos anos 2000. Desde então, desfilou para importantes marcas, como Chanel, Versace e Victoria’s Secret. Além disso, estampou capas de revista pelo mundo todo. Em uma destas, posou ao lado de Cristiano Ronaldo para a Vogue. O casal viveu relacionamento entre 2010 e 2015.

Brady está solteiro desde o término de seu casamento com Giselle, no qual tiveram dois filhos. Em 2022, o jogador anunciou sua aposentadoria da Liga e encerrou seu contrato com o Tampa Bay Buccaneers, da NFL. Ao longo de seus 23 anos no futebol americano, disputou dez Super Bowls – decisão da liga, em confronto entre os vencedores da Conferência Leste e Oeste – e conquistou sete títulos, seis destes pelo New England Patriots.

Antes do início da temporada 2022/2023 da NFL, Brady chegou a anunciar que encerraria sua carreira, em janeiro de 2022. Quase dois meses depois, o jogador voltou atrás na decisão, retornando para mais um ano com o Tampa Bay Buccanneers, franquia pela qual venceu um Super Bowl em 2021. Na ocasião, a confirmação de sua aposentadoria foi dada primeiramente pela imprensa americana e, em seguida, confirmada pelas páginas da NFL nas redes sociais e pelo próprio jogador, por meio de uma carta aberta. O futebol dos EUA está em fase de pré-temporada. As partidas oficiais serão retomadas em setembro.