Torcedor invade partida da NFL e acaba derrubado por jogadores do Los Angeles Rams

Fechando a quarta semana da atual temporada da NFL, o confronto entre o San Francisco 49ers e o Los Angeles Rams transcorria sem nenhum problema. Porém, instantes antes do intervalo da partida (realizado após o fim do segundo quarto), um torcedor resolveu invadir o gramado do Levi’s Stadium, casa da equipe de San Francisco, com um sinalizador de fumaça rosa.

Após percorrer algumas metras, ou jardas como pede o esporte, o invasor chegou a ser perseguido por um funcionário do local, que não conseguiu impedir o avanço do homem. Bobby Wagner, linebacker do Los Angeles Rams, e do defensive end Takkarist McKinley, especialistas em contar o avanço das equipes adversárias teve enorme sucesso ao derrubar o intruso com um verdadeiro ‘tackle’.

Invasor acaba imobilizado após ser derrubado pelos jogadores do Los Angeles Rams. Foto: Godofredo Vasquez/AP

A quinta semana da NFL se inicia na próxima quinta-feira, com o duelo entre Denver Broncos e Indianapolis Colts, no Empower Field at Mile High, em Denver, no Colorado, às 21h15 (horário de Brasília).

Confira o momento inusitado abaixo: