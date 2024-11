Torcedores do Palmeiras criticam Abel por ir a treino da F1: 'Depois reclama de tempo pra treinar'

Na última quarta-feira, 30, o treinador completou quatro anos à frente do Palmeiras. Ele fez um post em sua rede social para agradecer ao clube e disse “não ter palavras” para expressar as emoções que viveu no comando da equipe.

O Palmeiras enfrenta o Corinthians na próxima segunda-feira, na NeoQuímica Arena, às 20h (de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão. O clube ocupa a segunda posição no campeonato com 61 pontos, três a menos do que o líder Botafogo, que tem 64.