Treinador da seleção brasileira de futsal exalta união e dedica título mundial a ícone do esporte

“Esse título é em memória para o meu grande mestre Fernando Ferretti, minha família e para toda a comunidade do futsal”, afirmou Marquinhos, reforçando que estava realizado com o desempenho da equipe, independente do troféu. “A união foi a tônica dessa seleção que levou nossa bandeira para o lugar mais alto do mundo novamente. Antes da final, já me sentia campeão com o meu grupo, porque a gente conseguiu fazer muita coisa”.

“A gente veio aqui para plantar palavras de otimismo e aproximar o nosso povo. Fomos hexacampeões no futebol de areia, agora hexa no futsal e vamos ajudar o futebol com mais otimismo. Vamos voltar a ser um povo unido, porque aqui fora as pessoas respeitam muito a gente”, acrescentou o técnico.