Trenó de R$ 450 mil e filhos de imigrantes: por que Brasil confia em recorde na Olimpíada de Inverno

O nono lugar de Isabel Clark no snowboard cross, nos Jogos de Turim-2006, ainda é a melhor colocação brasileira em Olimpíadas de Inverno, história que pode mudar durante a próxima edição do evento, nas cidades italianas de Milão e Cortina. Daqui a um ano, em fevereiro de 2026, há grande esperança de que o Brasil alcance resultados inéditos e históricos, até porque o atual ciclo tem sido marcado por bons desempenhos, especialmente de Lucas Pinheiro e Nicole Silveira, e maior investimento das federações e do próprio Comitê Olímpico do Brasil (COB) nas modalidades de neve e gelo.

“Essa evolução se deve porque o COB aceitou essas modalidades como investimento. Elas recebem investimento, acompanhamento, como se fosse Confederação de esporte de Verão. A gente deu uma valorização muito grande para ela”, diz Emanuel Rego, diretor-geral do COB, ao Estadão. “Quando estava na Comissão de Atletas, em 2013, era muito incipiente esse pensamento com modalidade olímpica de Inverno. Temos de cinco a 10 atletas esperando classificações no Mundial. Onde tem os aros olímpicos, o COB vai estar.”

Lucas Pinheiro Braathen pode conseguir resultado histórico para o Brasil nas Olimpíadas de inverno. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE Muitos elementos convergem para o otimismo brasileiro. A equipe de bobsled, por exemplo, espera superar o top 20 alcançado em Pequim-2022 na prova 4-men - disputada em trenó com quatro pessoas -, depois de receber novos equipamentos que a deixa em condições mais parelhas frente aos adversários com mais tradição no esporte. Apoiada financeiramente pelo COB, a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) comprou um trenó 4-men de fabricação letã por 75 mil euros (cerca de R$ 456,1 mil na cotação atual). Os veículos mais caros, fabricados na Alemanha, podem chegar a 130 mil euros (R$ 790,5 mil).

Publicidade

“A gente sempre deu tudo o que os atletas precisavam em termos de estrutura e logística, mas essa aquisição de trenó foi algo a mais. A gente teve uma parceria específica com o Comitê Olímpico, que conseguiu casar para a gente fechar essa aquisição”, explica Gabriel Karnas, diretor executivo de Esportes da CBDG.

Antes da compra, o conjunto brasileiro competia com um trenó 4-men usado, produzido em 2013 e adquirido pela CBDG em 2015. O novo equipamento foi fabricado na temporada 2024/2025 e não passou por outras equipes, portanto será a primeira vez que o Brasil vai estrear um trenó “zerado”.

No 2-men - prova em que o trenó leva duas pessoas -, o material era ainda mais defasado. A dupla brasileira competia com um trenó de 2008, agora substituído por um modelo de 2022/2023, antes pertencente a um atleta que se aposentou. O 2-men também é da Letônia e custou cerca de 30 mil euros (R$ 182,4 mil).

“Eu estou há 24 anos no esporte, sempre consertando trenó”, comenta Edson Bindilatti, que já representou o Brasil em cinco edições de Olimpíadas de Inverno e desistiu da aposentadoria para ajudar na classificação e na busca pelo resultado histórico nos Jogos de Milão e Cortina-2026. “É bem difícil ter desempenho, treinar, fazer a parte física e não ter condições de competir em igualdade com grandes times. A gente sentia falta disso.”

Publicidade

Lenda do bobsled no Brasil, Bindilatti acompanhou cada pequeno passo no desenvolvimento do esporte e superou muitas dificuldades. Antes do recebimento dos novos trenós, vinha conseguindo ótimos resultados a bordo dos modelos antigos, ao lado dos companheiros Edson Martins, Erick Vianna e Rafael Souza.

Na Copa América, encerrada no final de janeiro, o veterano de 45 anos subiu ao pódio em sete de oito etapas do 4-men e terminou na liderança do ranking pela terceira edição seguida da competição. No 2-men, com Edson Martins, terminou em terceiro.

O sonho do “Brasil abaixo de zero”

A equipe brasileira de bobsled tem como base de treinamento a vila de Lake Placid, nos Estados Unidos, onde é treinada a descida, durante o inverno do hemisfério norte. A parte física e o treino de largada, no qual os atletas empurram o trenó, podem ser feitos no Brasil. Existe, inclusive, o projeto de erguer um centro de treinamento em São Caetano do Sul, no ABC paulista. As obras chegaram a começar, mas estão paralisadas por falta de recursos.

Também faz falta aos atletas brasileiros poder participar das etapas da Copa do Mundo, o que não acontece também pelas limitações financeiras.

Publicidade

PUBLICIDADE “Se a gente não participar do circuito, não tem como competir com esses caras o tempo todo. A gente fica na Copa América, é mais barato e a gente faz o que dá. Se você ganha uma Copa do Mundo, são 220 pontos. Se você ganha uma Copa América, são 120 pontos. Diferença grande de pontuação. Hoje, só competindo a Copa América, a gente é 16º que colocado no ranking mundial, no 4-mein.. Se dão coisa boa na nossa mão, a gente faz acontecer”, diz Bindilatti. Apesar dos passos que ainda precisam ser dados, o caminho que vem sendo trilhado aponta para a evolução. Mais do que a busca por resultados históricos, Edson Bindilatti espera deixar um legado e ajudar na formação de novos atletas, como tem feito com Gustavo Ferreira, um dos nomes que estará no Mundial de Bobsled, que começa a ser disputado nesta quinta-feira, 6, justamente em Lake Placid, onde os brasileiros ficam à vontade. Ferreira fez o caminho da maioria de seus colegas de bobsled. Natural de Marília, onde hoje mora o baiano Bindilatti, foi recrutado nas pistas de atletismo, já que a velocidade e a força dos corredores e saltadores são ideais para o empurrão de largada do bobsled. Enquanto estuda para se formar em direito, também se prepara para ser o substituto de Edson no futuro e recebe olhares de muita expectativa da federação, que acredita na possibilidade de classificar dois trenós para as Olimpíadas.

“Não me dedico só ao esporte porque não consigo. Faço estágio em Marília, no INSS. Não sei como vai ser agora. Porque agora estou aqui, não sei como está rolando lá, mas deixei explicada a situação. Faculdade também está rolando e estou aqui. É coisa de maluco conciliar”, conta Ferreira, que consegue enxergar um futuro em que seja possível viver de bobsled, desde que haja apoio.

Publicidade

Em alta Esportes Veja o que o Corinthians precisa para se classificar à fase de grupos da Libertadores Corinthians apenas assiste ao Barcelona, perde de 3 e flerta com eliminação na Libertadores Barcelona x Corinthians na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação “Tem que ter mais divulgação para para o pessoal conhecer. Quando a gente vai falar do esporte, é difícil alguém conhecer e nós citamos sempre o filme Jamaica Abaixo de Zero. Só pessoas mais de uma certa idade que conhecem e se não conhecer o filme, aí já era. Aí, explicar é difícil. Então, a questão de divulgação é muito importante para gerar interesse.” Jamaica Abaixo de Zero é um filme de 1993, inspirado na história real da equipe de bobsled da Jamaica que disputou os Jogos de Inverno em 1988 e chamou a atenção do mundo por se tratar de um país caribenho de altas temperaturas. Há, portanto, certa identificação com o filme pelo lado dos atletas brasileiros de esportes de neve e gelo. “Eu acho a nossa história muito mais bonita que a do filme. Se a gente contar a história de todos os atletas, a gente fica emocionado. São atletas que saíram do atletismo, do interior de São Paulo (Erick Vianna, Gustavo Ferreira), do Rio de Janeiro (Rafael Souza), temos um baiano (Edson Bindilatti). A gente performa em alto nível competindo com Alemanha, Estados Unidos, Canadá”, comenta Emilio Strapasson, presidente da CBDG.

Conjunto de bobsled do Brasil. Foto: Divulgação/CBDG

Lucas Pinheiro atrai mais filhos de imigrantes

Assim como a CBDG, a Confederação Brasileira de Esportes de Neve (CBDN) tenta popularizar suas modalidades e captar talentos. É por isso que criou projetos como o Ski na Rua, associação sem fins lucrativos criada pelo atleta olímpico Leandro Ribela, do esqui cross country, para introduzir o esporte a jovens em situação de alta vulnerabilidade na comunidade de São Remo, Zona Oeste de São Paulo.

Publicidade

No projeto, os jovens aprendem a esquiar por meio do Rollerski, praticado com esquis semelhantes aos utilizados na neve, mas equipado com rodinhas para deslizar no asfalto. O esquiador Victor Santos, que disputou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 e disputa vaga na edição 2026, é um dos nomes revelados pelo Ski na Rua.

De qualquer forma, o trabalho de formação de novos atletas de esportes de neve dentro do Brasil ainda é muito difícil. Não à toa, hoje o principal nome do esqui alpino - e das modalidades de inverno - do País é Lucas Pinheiro Braathen, filho de mãe brasileira e pai norueguês. Mesmo sendo uma estrela na Noruega, em maio de 2024 ele anunciou que não iria mais representar o país nórdico e passaria a ser atleta do Brasil.

“Quero trazer este sentimento, o jeito brasileiro, essa atmosfera, essa relação com o esporte para o meu esporte de inverno. Isso não existe no meu esporte. Eu quero ser um produto de todas as minhas inspirações, que não são somente esquiadores, são pessoas que fazem arte, pintura, música, e jogadores de futebol aqui do Brasil… Ronaldinho, Neymar, Ronaldo Fenômeno”, disse ao Estadão na época do anúncio.

Com uma medalha de prata conquistada na prova do slalom gigante, na quarta etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino, Pinheiro tornou o primeiro representante do Brasil a subir no pódio em uma competição internacional de esportes de inverno. É nele que repousa a principal chance do Brasil de conseguir uma medalha inédita nos Jogos de Inverno de Milão e Cortina-2026. Devido ao desempenho dele, aliás, o País pode garantir três vagas no esqui alpino.

Publicidade

Além da esperança do pódio inédito, Lucas Pinheiro tem ajudado a amplificar a imagem do esqui, em razão de sua ligação com a música e a muda, ao mesmo tempo em que tem atraído outros filhos de imigrantes interessados em defender o Brasil. A CBDN não tem programas de recrutamento de brasileiros com dupla nacionalidade, mas tem recebido de braços abertos aqueles que a tem procurado.

“A gente, como política da federação, não faz nenhum trabalho ativo, a gente não vai atrás de atletas. Porém, teve uma procura muito grande, principalmente por causa dessa transição do Lucas, um dos expoentes da modalidade”, afirma Gustavo Haidar, COO e superintendente técnico da CBDN.

“Temos recebido consultas de outras modalidades, inclusive. A gente teve a mudança da Gaia Brunello, representando o biathlon agora. Então, era algo que não estava programado, mas ela procurou a gente. Ela, tendo o passaporte brasileiro, tem por direito a possibilidade de disputar. Para nós, é importante ter figuras no mundo para mostrar o Brasil internacionalmente e para criar um hype do esporte de neve.”

Gaia Brunello, citada por Haidar, é nascida na Itália e filha de mãe brasileira. Chegou a competir como italiana, mas decidiu representar o Brasil e tem chances de classificação à Olimpíada no biathlon.

Publicidade

Há, ainda, outros casos parecidos, como dos esquiadores Giovanni Ongaro, também ítalo-brasileiro, e Christoph Brandtner, nascido na Áustria. A dupla é favorita para ficar com as vagas que devem ser abertas pelo ranqueamento de Lucas Pinheiro. Luca Mérimée-Mantovani, que trocou a França pelo Brasil, era esperança de classificação no snowboard, mas se lesionou, passou por cirurgia e perdeu etapas importantes da Copa do Mundo.

Não é preciso, contudo, nascer fora do Brasil para se destacar nos esportes de inverno. Uma prova disso é Nicole Silveira, que vem se destacando no skeleton na atual temporada. Dona do segundo melhor resultado brasileiro em Jogos de Inverno, um 13º lugar em Pequim-2022, Nicole foi medalhista de ouro na Copa da Ásia de Skeleton e conquistou duas medalhas de bronze e um top 6 na Copa do Mundo, além de ter vencido o Pan-Americano da modalidade e ser top 5 do ranking mundial.

A gaúcha de 30 anos está com a classificação encaminhada para as Olimpíadas de 2026, assim como Lucas Pinheiro e a equipe de bobsled. Até agora, são duas classificações confirmadas. Jaqueline Mourão e Eduarda Ribeira garantiram a cota básica para levar o esqui cross-country feminino a Milão e Cortina, assim como Manex Silva fez no masculino. As vagas não são nominais, portanto cabe ao COB a convocação dos representantes.

Nicole Silveira vive grande momento no skeleton. Foto: Viesturs Lacis/IBSF

Os atletas brasileiros que podem estar nas Olimpíadas de Inverno de Milão e Cortina-2026:

ESPORTES DE NEVE

Biathlon (Gaia Brunello) : pode se classificar

: pode se classificar Esqui cross country masculino (Manex Silva, Cláudio Oliveira e Victor Santos) : 1 vaga conquistada, com possibilidade de 2ª vaga

: 1 vaga conquistada, com possibilidade de 2ª vaga Esqui cross country feminino (Jaqueline Mourão, Eduarda Ribeira, Bruna Moura e Marlene Picin) : 1 vaga conquistada, com possibilidade de 2ª vaga)

: 1 vaga conquistada, com possibilidade de 2ª vaga) Snowboard cross (Noah Bethonico) : pode se classificar.

: pode se classificar. Snowboard halfpipe (Augustinho Teixeira) : pode se classificar.

: pode se classificar. Snowboard slopestyle e big ai (Luca Mérimée-Mantovani) : poucas chances.

: poucas chances. Esqui alpino feminino (Alice Padilha e Emily Magnani) : pode se classificar.

: pode se classificar. Esqui alpino masculino (Lucas Pinheiro, Giovanni Ongari, Christoph Brandtner e Valentino Caputi): 1 vaga encaminhada, possibilidade de 3 vagas.

Publicidade

ESPORTES DE GELO