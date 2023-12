Triatleta Luisa Baptista é atropelada em São Carlos; estado é grave

A atleta Luisa Baptista, campeã pan-americana de triatlo, de 29 anos, sofreu um sério acidente na manhã deste sábado (23) na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), localizada no distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, no interior de São Paulo.

Durante seu treinamento de ciclismo, Luisa foi vítima de uma colisão com uma moto, segundo o Sesi São Carlos, onde ela atua. O impacto resultou em múltiplos ferimentos e fraturas na tíbia e fêmur. O clube havia informado originalmente a colisão com um carro e fuga do motorista sem prestar socorro, mas a perícia descartou tal situação e o Sesi se corrigiu mais tarde.

A atleta recebeu atendimento emergencial, sendo entubada já no local do acidente, informou a equipe da EPTV, afiliada da TV Globo. Luisa foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos em estado grave. Além disso, o motociclista também recebeu socorro por ferimentos de média complexidade.

Na foto, a atleta Luisa Batista durante os Jogos Olímpicos Tóquio-2020. Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Nota do Sesi São Carlos

“Informamos que a atleta de Triatlhon Luísa Batista, da equipe do SESI São Carlos, sofreu um acidente quando estava em treinamento na manhã deste sábado, 23 de dezembro, numa estrada no distrito de Santa Eudoxia. Com informações atualizadas, segundo a perícia policial, foi constatada, no momento do acidente, o envolvimento de uma moto, que se chocou com a bicicleta. Luísa continua internada na Santa Casa de São Carlos. O SESI São Carlos está prestando toda a assistência à atleta e sua família”.

Campeã pan-americana em Lima

Luisa Baptista foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, no Peru. Ela conquistou a medalha de ouro na prova individual feminina do triatlo e na disputa do revezamento misto, ao lado de Vittoria Lopes, Manoel Messias, e Kauê Willy.

O Comitê Olímpico do Brasil e a Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri) se manifestaram nas redes sociais, onde desejaram recuperação à triatleta. Luisa também fez parte da delegação do País na Olimpíada de Tóquio-2020, terminado na 32ª posição na disputa individual.