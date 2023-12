Luisa Baptista, atropelada durante treino de bicicleta, apresenta melhora, mas quadro ainda é grave

A triatleta Luisa Baptista apresentou melhora no quadro de saúde. Ela foi atropelada, no sábado, enquanto treinava de bicicleta em uma estrada de São Carlos, no interior paulista. Ainda assim, o boletim médico do Hospital das Clínicas da USP, onde a atleta está internada ainda desacordada, afirma que ela continua em estado grave, com necessidade de cuidados intensivos.

Luisa tem problemas principalmente na coagulação sanguínea e nos pulmões. Desde a internação, ainda na Santa Casa de São Carlos, ela utiliza ventilação mecânica. De domingo até agora, a atleta também está sob terapia com oxigenação extracorpórea (ECMO). Isso deve-se ao apoio do Hospital das Clínicas para a Santa Casa, que não dispunha do equipamento. Também no domingo, a atleta campeã pan-americana em 2019 foi transferida por via aérea para o hospital da capital.

O boletim médico desta terça-feira aponta “melhora hemodinâmica e respiratória nas últimas 24 horas”. Entretanto, a atualização explica que ainda são necessários cuidados intensivos e especializados, no Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Central do Hospital das Clínicas.

Luisa representou o triatlo brasileiro nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Foto: Gaspar Nóbrega/COB

‘Melhoras que nos deixam empolgados’, diz irmão

O irmão de Luisa, Vitor Duarte, compartilhou um story falando sobre a situação da triatleta. Ele também reproduziu os boletins médicos do Hospital das Clínicas. Segundo a publicação, Luisa ainda está em coma, mas dá sinais e reações quando conversam com ela.

“Lulu continua dormindo, mas, aos poucos, vem demonstrando alguns sinais e reações quando conversamos com ela, quando damos carinho ou até mesmo quando fazemos alguma brincadeira. Seu corpo vem apresentando melhoras que nos deixam muito empolgados”, escreveu Vitor.

Irmão da triatleta Luisa Baptista postou sobre estado de saúde dela. Foto: Reprodução/Instagram/@vitorbduarte

Como foi o acidente de Luisa Baptista

Durante um treinamento de ciclismo, Luisa foi vítima de uma colisão com uma moto. O impacto resultou em múltiplos ferimentos e fraturas na tíbia e fêmur. A atleta recebeu atendimento emergencial, sendo entubada já no local do acidente. Luisa foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos em estado grave. Além disso, o motociclista, de 27 anos, também recebeu socorro por ferimentos de média complexidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem não tinha habilitação e teve a motocicleta apreendida. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal culposa.

A atleta passou por cirurgias por causa as fraturas, ainda no sábado. No domingo, ela amanheceu sem complicações, mas ainda apresentava dificuldades na coagulação sanguínea e nos pulmões. No mesmo dia, uma equipe do Hospital das Clínicas foi até São Carlos e a colocou sobre terapia de oxigenação extracorpórea. Depois, Luisa foi transferida para a capital paulista.