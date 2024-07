Olimpíadas 2024: treino do triatlo é adiado pelo segundo dia consecutivo e na véspera da 1ª prova

O órgão regulador do esporte, a World Triathlon, e as autoridades municipais apostam no tempo ensolarado e nas temperaturas mais altas nas próximas horas para melhorar a qualidade da água do Sena.

A decisão de cancelar o treino de natação na manhã de segunda-feira foi tomada após uma reunião sobre a qualidade da água. A organização de Paris-2024 e da federação internacional afirmaram que os testes realizados no Sena no domingo mostraram níveis de qualidade que “não forneceram garantias suficientes” para permitir a realização do treino.