Trio brasileiro do atletismo consegue liminar para participar da abertura da Olimpíada; entenda

Na prática, a decisão terá validade de apenas 24 horas porque o caso do trio será julgado pela CAS, em decisão definitiva, nesta quinta, véspera da cerimônia de abertura. Os três brasileiros poderão se manifestar no julgamento. A Corte conta com uma estrutura temporária na própria sede olímpica para julgar com agilidade os casos relacionados à Olimpíada.

Hygor Gabriel, do revezamento 4x100 metros, Lívia Avancini, do arremesso do peso, e Max Batista, da marcha atlética, desembarcaram nesta semana em Paris mesmo sem saber se conseguirão competir - as provas do atletismo começam somente na segunda semana da Olimpíada. Eles tentam garantir suas vagas olímpicas após um imbróglio relacionado a testes antidoping.