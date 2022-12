Tyson Fury vence Derek Chisora, mantém título do CMB e desafia Oleksandr Usyk

Cerca de 60 mil fãs enfrentaram um frio de 7º graus no estádio do Tottenham, em Londres, neste sábado, para ver o britânico Tyson Fury manter o cinturão do Conselho Mundial de Boxe, ao derrotar o compatriota Derek Chisora, por nocaute técnico, no décimo assalto.

Ao final da luta, o ucraniano Oleksandr Usyk, dono dos títulos da Associação Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe, subiu ao ringue para esquentar o clima com Fury. Existe a grande possibilidade de os dois se enfrentarem no primeiro semestre de 2023. Se isto acontecer, a categoria dos pesos pesados poderá ter um campeão unificado, fato que não ocorre desde 1999, quando o também britânico Lennox Lewis reuniu todos os títulos.

Durante toda a luta a maior envergadura e a precisão nos golpes foram determinantes para a superioridade de Fury, que chegou a abalar seriamente Chisora no segundo e terceiro assaltos. Com um upper sempre muito aplicado, o campeão conseguiu castigar o rosto do desafiante.

Fury venceu mais uma vez e manteve o título dos pesos pesados do boxe Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Chisora, que teve um bom início e até ameaçou algumas vezes com o poderoso ‘swing’ de direita, aos poucos cansou por causa dos inúmeros golpes que o atingiram na cabeça, causando-lhe uma série de hematomas e um corte profundo abaixo do olho direito. A 12 segundos do final do décimo assalto, o juiz paralisou o combate, caracterizando o nocaute técnico.

Simpático, Fury disse que era uma honra ter lutado mais uma vez com Chisora - foi a terceira luta entre ambos, sempre com vitória do campeão -, a quem considera um guerreiro.

Com o microfone em punho, o campeão pediu e foi atendido pelo público para que uma música fosse cantada para o desafiante.

Aos 34 anos, o invicto Fury soma 33 vitórias, com 24 nocautes, e um empate, enquanto Chisora, aos 38 anos, perdeu pela 13ª vez em uma carreira na qual soma 33 vitórias, com 23 nocautes.

Depois da luta, com a aproximação de Usyk, Fury iniciou a série de ameaças contra o provável futuro adversário. “Você não vai poder comigo, homem pequeno. O que poderá fazer?”, perguntou, referindo-se ao fato de o ucraniano, um ex-peso cruzador ter 1,90 metro de altura e pesar 100 quilos. O campeão do CMB mede 2,06 metros e pesa 121 quilos.