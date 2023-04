Adesanya nocauteia Poatan, provoca com flechada e recupera cinturão no UFC 287

O brasileiro Alex Poatan foi nocauteado na madrugada deste domingo pelo nigeriano Israel Adesanya, durante a disputa da luta principal do UFC 287, em Miami, e entregou ao rival o cinturão que tinha tomado dele em novembro do ano passado. Após conseguir o nocaute, Adesanya fez de conta que estava segurando um arco e atirando flechas em direção ao adversário desacordado, em clara provocação, pois o gesto simulando uma ‘flechada’ costuma ser feito por Poatan, que tem ascendência indígena.

Os dois lutadores construíram um clima bastante hostil nas semanas que antecederam o reencontro. O nigeriano publicou um vídeo em suas redes sociais no qual era atingido por três flechas, em referência às derrotas que sofreu para Poatan, e prometia vingança. Além da luta pelo cinturão no ano passado, ele já foi superado pelo brasileiro outras duas vezes, quando ambos ainda competiam na Glory Kickboxing. No segundo desses encontros, Adesanya foi retirado de maca, auxiliado por um balão de oxigênio.

Israel Adesanya venceu o brasileiro Alex Poatan no segundo round do UFC 287 deste sábado. Foto: Rich Storry-USA TODAY Sports

Assim que viu a publicação do vídeo, Poatan respondeu com uma provocação. “A quarta flecha vai acertar o seu peito. Então, o jogo estará acabado”, escreveu na própria postagem do rival. A troca de farpas continuou até o dia da luta, que terminou no segundo round, após 4 minutos e 21 segundos, quando o brasileiro foi apagado.

O duelo foi equilibrado durante boa parte do tempo. Poatan apostou em golpes na perna do nigeriano para frear a agressividade mostrada pelo adversário desde o início. Aproveitando a perna castigada de Adesanya, o brasileiro o encurralou, mas, ansioso para encaixar um golpe mais forte para conseguir o nocaute, viu uma resposta intensa do outro lado. O nigeriano golpeou com uma direita e acertou o golpe final para levar Poatan ao chão.

Em entrevista após a vitória, Adesanya estava em êxtase. “Eu quero dizer algo. Pessoas, planeta terra, eu espero que cada um de vocês atrás dessa tela ou dentro dessa arena possa sentir esse nível de felicidade apenas uma vez na vida. Eu espero que vocês possam sentir o tanto de felicidade que estou sentido, uma vez na vida. Mas, saiba, você nunca vai sentir esse nível de felicidade se você não for atrás de algo na sua vida, quando te derrubam, quando falam sobre você, quando tentam colocar o pé no seu pescoço. Se você continuar no chão, nunca vai resolver isso”, afirmou.

Mais tarde, os dois lutadores se encontraram nos bastidores, trocaram elogios e até se abraçaram, conforme mostrado em vídeo publicado nas redes sociais. “Guerreiro, guerreiro, hoje foi seu dia”, diz Poatan ao rival. “Eu quero ir ao Brasil e, não treinar com você, mas te encontrar lá, porque eu sinto falta do Brasil”, respondeu Adesanya, que ainda aponta para o peito e os braços do brasileiro e diz “Isso nunca vão tirar de você”.

Continua após a publicidade

Outro brasileiro que esteve no octógono pelo card principal foi Gilbert Durinho, que venceu Jorge Masvidal por decisão unânime. Pelo Card Preliminar, Luana Pinheiro bateu Michelle Waterson-Gomez por decisão dividida.