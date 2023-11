Alex Poatan conquista título meio-pesado do UFC em combate histórico

O lutador Alex Poatan se tornou o primeiro brasileiro, desde Glover Teixeira, a conquistar o cinturão meio-pesado do Ultimate Fighting Championship (UFC), no sábado, dia 11, em Nova York, no Madison Square Garden. Em uma batalha contra o checo Jiri Prochazka, o brasileiro fez um nocaute técnico no segundo round e fez história.

O embate começou equilibrado, com ambos os lutadores trocando golpes. Poatan acertou chutes nas pernas do checo, mas Prochazka conseguiu levar a luta para o chão e teve a melhor desempenho no primeiro assalto.

Com a vitória contra o checo, Alex Poatan agora faz parte do seleto grupo de brasileiros que conseguiram cinturões em duas categorias diferentes no UFC. Foto: DIvulgação / UFC

No segundo round, o brasileiro retomou o controle da luta com mais chutes nas pernas de Prochazka. O tcheco respondeu com alguns golpes, mas Poatan acertou dois cruzados e finalizou a luta com uma sequência de cotoveladas, conquistando o cinturão.

No confronto foram trocados 70 golpes, com 44 feitos por Prochazka, representando uma precisão de 63%. Poatan respondeu com 49 golpes, totalizando uma precisão de 68%. Em golpes significativos, o checo acertou 30, com uma precisão de 57%, enquanto o brasileiro acertou 38, com uma precisão de 62%, incluindo um knockdown.

Agora, Alex Poatan faz parte do seleto grupo de brasileiros que conseguiram cinturões em duas categorias diferentes no UFC, ao lado, inclusive, da renomada Amanda Nunes.