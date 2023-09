Alex Poatan, do UFC, quase dá soco em filho após susto em pegadinha em casa; veja vídeo

Alex Poatan, ex-campeão do peso médio do UFC, usa suas redes sociais para mostrar as brincadeiras e os sustos que dá em seus amigos. Contudo, nesta semana, o lutador foi alvo de uma pegadinha de seus próprios filhos e, por muito pouco, ele não acabou dando um soco na cara de um deles.

Um dos filhos do lutador se fantasiou de ET e se escondeu atrás de uma parede esperando Poatan entrar em casa. Quando Alex chegou, o jovem saiu de onde estava escondido e tentou dar um susto no pai. Neste momento, o ex-campeão do UFC armou um soco como reação. Quando foi dar o golpe, os filhos gritaram e o lutador percebeu que se tratava de uma brincadeira.

“Caramba, moleque! P***, isso não é brincadeira para se fazer. Caramba, que b***! Só faz m***”, disse o lutador brasileiro após entender que era uma gozação dos filhos.

Alex Poatan, que é especialista em kickboxing, está pavimentando o seu caminho no UFC Foto: UFC

Alex Poatan continua consolidando seu caminho no UFC. Depois de uma carreira vitoriosa no kickboxing, o brasileiro engatou uma sequência de vitórias no maior campeonato de artes marciais mistas do mundo e conquistou o título dos médios ao vencer Israel Adesanya por nocaute. Após isso, Poatan perdeu a revanche da categoria para Adesanya e optou por subir de categoria.

Em seu primeiro combate pelo meio-pesado, Alex teve pela frente Jan Blachowicz, ex-campeão da categoria. Na luta, o brasileiro levou a melhor, venceu na decisão dividida dos juízes e se colocou entre os cinco melhores da nova categoria. Neste momento, Poatan mantém sua preparação para a próxima luta, que ainda não tem adversário nem data definidos.