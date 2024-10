Brasileiro ex-UFC que namorou Demi Lovato é encontrado morto em casa aos 38 anos

Na carreira no MMA, ele fez 16 lutas, sendo uma delas no UFC. Na ocasião, o brasileiro foi derrotado por Luke Zachrich. Bomba alcançou, no total, 10 vitórias e seis derrotas em sua trajetória na modalidade.

Também faixa preta no jiu-jitsu, o atleta era instrutor da arte marcial no país onde vivia com a filha Naomi, de um ano. A criança é fruto do relacionamento de Guilherme com a modelo Kayla Lauren.