Conheça Diego Lopes, brasileiro ‘mexicano’ que pode conquistar 1º título dos penas do UFC desde Aldo

Em dois anos, Diego Lopes traçou uma trajetória meteórica, que o consolidou à disputa do cinturão do peso-pena no Ultimate Fighting Championship (UFC) neste sábado, 12. Será a primeira vez que o brasileiro, natural de Manaus, pode se sagrar campeão mundial, juntando-se a Alexandre Pantoja na lista de detentores do cinturão. Ele enfrenta Alexander Volaknovski no UFC 314, em Miami, na Flórida.

Manauara, Diego construiu sua trajetória no México. Não à toa, é tratado, também, como “mexicano” e fala com orgulho dos dois países. Na própria fala, em um sotaque “portunhol”, carrega consigo traços de sua experiência no país norte-americano, onde reside desde os 19 anos. Aos 30, o brasileiro está a um dia de conquistar o que tem sonhado há anos, desde quando começou a treinar MMA, ainda no Brasil.

A vida de Diego se confunde com a do irmão, Thiago Freitas, e da família. Ainda na infância, iniciou os treinamento no jiu-jitsu; aos 16 anos, fez a transição para o MMA, onde segue até hoje. “Meu irmão sempre foi espelho para mim. Quando ele começou a lutar no MMA, sempre estava com ele. Vi todo o processo, todas as coisas que ele tinha ele tinha feito para tentar chegar num evento mais grande, mas não pôde. Vivo meu sonho e o do meu irmão”, afirma Diego, ao Estadão.

Diego Lopes busca primeiro título da sua carreira no UFC. Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP

De fato, Diego Lopes vive um sonho no UFC. Desde que entrou no UFC, depois de competir em diversas organizações ao longo de 11 anos – e 26 lutas –, está a um combate de viver este sonho. "Já sonhei com o cinturão, com o meu braço levantado após o combate. Já vi vários cenários da luta e eu tô preparado para o melhor momento", diz o lutador. Volkanovski, adversário deste sábado, dominou os pesos-penas entre 2019 e 2024. No entanto, vem de duas derrotas por nocautes, contra Islam Makhachev, nos leves, e Ilia Topuria, quando perdeu o cinturão do peso-pena. Agora, com o título mundial vago – em função da lesão de Topuria, chega como azarão para o duelo, em função do momento do brasileiro.

São cinco vitórias consecutivas para Diego na organização. O último revés – e único – se deu ainda na estreia, diante de Movsar Evloev. Ele foi escalado para o combate apenas cinco dias antes, para substituir Bryce Mitchell, e mesmo assim conseguiu levar a luta até o terceiro e último round, sendo derrotado por decisão unânime dos juízes.

O combate deste sábado será o primeiro do brasileiro “mexicano” neste ano. Em caso de vitória, será o primeiro título do Brasil no peso-leve desde José Aldo. Até hoje, o carioca é também o único lutador do País a se sagrar campeão mundial na categoria. “Mais do que a motivação de levar o título para o Brasil, ou México, tenho a motivação de realizar meu sonho. Tudo que vem por trás disso é consequência do trabalho, e o status de campeão brasileiro também”, detalha o lutador.

De sonhador – como o próprio se define – a realidade, Diego Lopes pode se tornar o 22º brasileiro, na categoria masculina e feminina, a se sagrar campeão do UFC. A tendência é que, independente do vitorioso no duelo, enfrente Ilia Topuria no primeiro desafio seguido do título.