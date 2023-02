José Aldo sobre estreia no boxe: ‘Me sinto preparado para competir independentemente de categoria’

Quando José Aldo enfrentar o argentino Alberto Emmanuel Zambrano nesta sexta-feira, em evento que será realizado no Rio, na Upper Arena, cidade que se tornou sua casa após deixar Manaus, o lutador realizará um sonho — mais um, em sua carreira. Há anos, ainda quando lutava pelo UFC, planejava escrever um capítulo de sua trajetória na “mais nobre arte”, o boxe. Cinco meses após sua aposentadoria, esse plano está próximo de se tornar realidade.

Contra o Zambrano, Aldo enfrentará seu primeiro desafio desde a derrota para Merab Dvalishvili, da Geórgia — sua última luta antes da aposentadoria do UFC. Em outras ocasiões, o brasileiro já havia declarado sua intenção de deixar o octógono aos 35 anos. Hoje com 36, e com seus objetivos realizados, trilha seu caminho na nova modalidade. A luta está marcada para esta sexta-feira, 10, a partir das 21h (horário de Brasília).

Leia também José Aldo: ‘Hospedaria o Lula em minha residência nos EUA, assim como fiz com Bolsonaro’

José Aldo disputou a sua última luta no UFC há seis meses. Agora, ele retorna ao ringue para competir no boxe. Foto: Divulgação/UFC

Como está sua preparação para essa estreia no boxe, sua primeira luta desde agosto?

Como postei nas minhas redes sociais, desde minha última luta em agosto, comecei a treinar focado no boxe, sabia que não tinha mais vontade de lutar no MMA e queria fazer essa iniciação no boxe. Desde então, faço imersão focada nessa estreia. Treino dia, tarde e noite, especialmente no fim de 2022, e venho em uma pegada muito forte. Agora, na reta final, escolhi compartilhar essa minha rotina de treinos, algo que não fiz com frequência nos últimos tempos. Na semana de corte de peso, venho com muita empolgação para a estreia.

Você não é um novato no esporte, por mais que seja seu início no boxe. O quanto você acredita que sua experiência no UFC pode auxiliá-lo em seu novo ciclo da carreira?

Eu procurei me adaptar bem ao estilo do boxe, esse é o primeiro ponto. Mudei minha característica de luta e fiz uma reformulação no meu jogo. Foquei e procurei aprender o máximo possível nessa minha imersão, mas tenho certeza de que a minha experiência no MMA vai ajudar nesse novo esporte. É um longo período e me sinto preparado para competir, independentemente de qual seja a categoria. A experiência do octógono com certeza vai me ajudar no boxe.

Continua após a publicidade

Ainda é muito cedo, mas o que você espera, no aspecto profissional, alcançar no boxe?

Pela carreira que tive no MMA, onde fui campeão e defendi o cinturão em diversas oportunidades, todos esperam que eu consiga trilhar esse mesmo caminho no boxe. Mas sempre falo: é um passo de cada vez. Assim como fiz no UFC, tenho de começar de baixo, fazer minha estreia, luta por luta, e assim por diante. Tenho um compromisso para o dia 10 de fevereiro, já tenho contato para uma segunda luta no dia 1º de abril. Vamos devagar, treinando, e entendendo como vou suportar o ringue, até conseguir alçar voos maiores. Eu ainda sou um atleta muito cru na modalidade, tenho de me adaptar e respeitar meus adversários e o boxe como um todo.

O que você já sabe sobre o Zambrano? Como foi seu estudo para a luta?

Esse processo (do estudo) ficou a cargo do meu professor. Ele estudou o meu adversário, fez toda a negociação para a luta. É assim que acontece no boxe, mas já estudei o Zambrano nos últimos dias, junto com meu professor, para não ter nenhuma surpresa durante a luta. É um processo normal, como qualquer outro atleta que estreia em uma nova modalidade. Não vou enfrentar um cara mais ranqueado, o mesmo aconteceu comigo no MMA.

Sua aposentadoria veio em um momento inesperado, já que você afirmava o desejo de ter uma última disputa pelo cinturão? Por que você tomou essa decisão?

Eu já vinha nessa corrida (de reconquistar o cinturão). Perdi, infelizmente, mas em seguida foquei em coisas novas no MMA, comecei a treinar com a Marinha, no Rio. Quando perdi minha última luta, falei com o Dedé (Pederneiras) que não queria mais seguir no UFC, porque tinha me programado para iniciar no boxe aos 35 anos. Se passasse muito dessa idade, eu ficaria muito velho para começar esse novo capítulo. Conquistei todos os meus sonhos no MMA, mas era o momento de parar e iniciar esse novo ciclo.

Além da aposentadoria, seu 2022 também foi marcado pela chegada de seu segundo filho, José Aldo Terceiro. Como é ser pai, agora sem a pressão do UFC?

Continua após a publicidade

Eu lembro quando estava começando no MMA, no UFC Rio contra o Chad Mendes, que a Vivianne (Aldo) estava grávida da Joana, minha primeira filha, e não pude viver intensamente essa experiência de pai como desejava, por estar sempre treinando bastante, me dedicando ao MMA. Hoje, depois de uma carreira sólida e tranquila, com o “Aldinho” (José Aldo Terceiro), foi uma enorme felicidade, ainda mais porque eu sempre sonhei em ter um casal de filhos, um menino e uma menina. Nós já tínhamos tentado havia cinco anos ter o nosso segundo, mas não foi a vontade de Deus naquele momento.

Se eu não conseguir trilhar uma carreira tão longeva no boxe como no UFC, vou ao menos poder acompanhar o crescimento do meu filho de perto, o que para mim é uma enorme alegria. Quando encerrar minha passagem no boxe, vou dedicar o meu tempo inteiramente à minha família, minha mulher e filhos. Viajar tranquilo, sem me preocupar com perda de peso ou treinamentos.

Em janeiro, você foi indicado ao Hall da Fama do UFC durante o evento da organização no Rio. Como foi sua reação? Foi uma surpresa essa nomeação?

Eu lembro tudo que passou pela minha mente no momento que fui eleito ao Hall da Fama. Sempre falo que são momentos como esses que ficam eternizados na memória. Um momento marcante como esse ficará, para sempre, guardado na minha mente. Eu soube na hora, no UFC Rio, que iriam me colocar no Hall da Fama, foi tudo uma surpresa para mim, e o UFC colocou duas pessoas fundamentais na minha carreira para me homenagear: o Dedé, que foi um pai para mim, e minha mulher, que sempre me apoiou, na carreira e na vida. É um sonho fazer parte de um grupo seleto de pessoas como esse, no Rio, cidade em que trilhei minha carreira e decidi morar. É um sonho e uma alegria imensa fazer parte do Hall da Fama.

Como você definiria ‘José Aldo’ em uma palavra ou frase?

Dedicação. Em uma frase, eu diria que “não me arrependo de nada do que fiz e sempre procurei, da melhor maneira possível, me dedicar ao máximo e conquistar meus objetivos”.