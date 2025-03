Poatan vs. Ankalaev 2? Presidente do UFC revela se dará revanche ao brasileiro

Dana White, presidente do UFC, não gostou da luta principal do UFC 313 deste domingo, 9, em Las Vegas, em que o brasileiro Alex Poatan perdeu o cinturão dos meio-pesados para o russo Magomed Ankalaev em decisão unânime dos juízes. Para o ‘chefão’ do evento, esperava-se um combate mais ‘explosivo’ e com muito mais trocação. Por isso, ele quer ver os dois em ação novamente e acenou com revanche imediata.

O duelo, de fato, foi muito estudado, e respeitoso, por parte dos rivais da noite. Ambos acertaram golpes pontuais ao longo dos cinco rounds, mas nenhum deles parecia correr risco de ser nocauteado ou de encaixar uma sequência mais agressiva. Ankalaev saiu na vantagem por ter, principalmente, encaixado mais socos e conseguido segurar Poatan em clinch na grade nos últimos dois assaltos, sob vaias da torcida presente na T-Mobile Arena.

Alex Poatan e Magomed Ankalaev fizeram luta estudada no UFC 313, mas criticada pelo presidente da organização, Dana White. Foto: John Locher/AP

PUBLICIDADE Questionado sobre o que achou da luta pelo cinturão na coletiva de imprensa do UFC 313, ele foi assertivo. “Não foi o que eu esperava. Esperava muito mais socos, mais trocação”, disse Dana White, respondendo em seguida sobre a possibilidade de uma segunda edição. “Provavelmente (acontecerá)”, apontou, indicando que o título deve ser colocado em jogo novamente, agora com Magomed como campeão e Alex como desafiante.

Apesar do resultado ter sido questionado por alguns torcedores, especialmente os brasileiros, que contestaram o fato das 12 defesas de queda de Poatan no duelo terem sido ‘ignoradas’ pelos juízes, o presidente do Ultimate concordou com o desfecho. “Eu não sei o score exato que marquei em minha cabeça, mas acho que o Ankalaev ganhou. Eu não fiquei chocado”, ressaltou.

O russo venceu por decisão unânime, com placares de 49-46, 48-47 e 48-47, ou seja, para um árbitro, ele ganhou quatro dos cinco rounds, enquanto para os outros dois, levou três. Muito se foi discutido sobre o terceiro e último rounds, muito equilibrados, mas poucos esperavam o 49-46. Por conta, justamente, desse equilíbrio e de Dana White querer ver mais dos dois, é que a revanche imediata deve acontecer.

Ankalaev saiu vitorioso na decisão unânime dos três juízes, que marcaram 49-46, 48-47 e 48-47 para o russo. Foto: John Locher/AP

‘Superlutas’ projetadas para Poatan devem ficar para depois

Antes do UFC 313, muito se comentava sobre duas possíveis ‘superlutas’ para Poatan: contra Dricus du Plessis, campeão dos médios, que já foi até ‘acertada’ pelos dois nos bastidores, ou frente a Jon Jones, detentor do cinturão dos pesados e considerado o maior de todos os tempos pelo próprio presidente da organização. Ele, no entanto, acredita que ainda há trabalho a ser feito pelo brasileiro nos meio-pesados.

“Quando você pede para um cara subir para os pesados contra o maior de todos os tempos... ainda tem caras duros a lutar nos meio-pesados”, pontuou Dana White. “Eu acredito em subir quando você limpa a divisão, e essa não foi totalmente limpa ainda”, acrescentou, referenciando-se à derrota para Ankalaev e por Poatan ainda não ter enfrentado nomes como, por exemplo, Carlos Ulberg e Aleksandar Rakic, sexto e quinto colocados no ranking da categoria, respectivamente.

Brasil brilhou no UFC 313 mesmo com derrota no evento principal

Mesmo com a derrota no evento principal, o Brasil saiu com saldo positivo no UFC 313. Maurício Ruffy aplicou um nocaute plástico em King Green, que lhe rendeu o prêmio de performance da noite, e outros quatro representantes do País ganharam.

Amanda Lemos derrotou a compatriota Iasmin Lucindo no peso-palha feminino na decisão unânime dos juízes, Brunno Ferreira finalizou o armênio Armen Petrosyan no peso-médio, Carlos Leal nocauteou o americano Alex Morono no peso meio-médio e Mairon Santos, no peso-pena, bateu Francis Marshall, também dos Estados Unidos, na decisão dividida. O primeiro brasileiro a lutar na noite, Djorden Santos, do peso-médio, perdeu para Ozzy Diaz na decisão unânime.

Confira o resultado completo do UFC 313 (vencedores em negrito):

Card principal

Alex Poatan (BRA) x Magomed Ankalaev (RUS) - peso-meio-pesado, disputa de cinturão ;

- peso-meio-pesado, ; Justin Gaethje (EUA) x Rafael Fiziev (AZE) - peso-leve

x Rafael Fiziev (AZE) - peso-leve Jalin Turner (EUA) x Ignacio Bahamones (CHI) - peso-leve

- peso-leve Amanda Lemos (BRA) x Iasmin Lucindo (BRA) - peso-palha feminino

x Iasmin Lucindo (BRA) - peso-palha feminino King Green (EUA) x Maurício Ruffy (BRA) - peso-leve

