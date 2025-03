Quem é Ankalaev? Rival de Poatan no UFC 313 está invicto contra brasileiros e é mestre em arte russa

Alex Poatan, dono do cinturão dos meio-pesados do UFC, entra em ação na madrugada deste domingo, 9, para defender seu título contra Magomed Ankalaev no UFC 313. O russo perdeu apenas uma luta na organização - na sua estreia em 2018, e venceu 11 de seus últimos 13 embates, incluindo três brasileiros na lista. Seu robusto cartel e estilo de luta o configuram como um adversário perigoso para o campeão.

Mestre em Sambo, luta agarrada da Rússia que mistura elementos de Wrestling e Judô e que foi popularizada no esporte por Fedor Emelianenko, Ankalaev traz as quedas como arma, que servirão como um verdadeiro teste para medir se a defesa de Poatan está em dia. Em entrevista ao site oficial do UFC, ele garantiu que tentará nocautear Alex, mas isso não tira qualquer possibilidade de um embate no chão.

Alex Pereira (à esquerda) e Magomed Ankalaev (à direita) fazem o evento principal do UFC 313 neste domingo, 9. Foto: Steve Marcus/AP

PUBLICIDADE Controlar a luta e ganhar por pontos, por exemplo, não seria novidade para o russo, visto que ele bateu Aleksandar Rakic, seu adversário mais recente, dessa maneira, e tem outras oito vitórias por decisão em seu registro. O que o torna completo é, justamente, o Sambo, que apesar de ter o grappling como seu conceito principal, inclui socos e chutes em algumas vertentes. Não à toa, Ankalaev venceu dez combates por nocaute, o mais recente contra o brasileiro Johnny Walker, na que não foi a única vitória contra um representante do País em seu cartel.

Thiago Marreta, Klidson Abreu e Wagner Prado também caíram diante dele, o que torna o duelo uma espécie de “revanche” para o Brasil. Poatan chega como o favorito, não só por deter o cinturão como também por já ter “limpado” a categoria. Um de seus triunfos recentes foi contra Jan Blachowicz, com o qual o russo empatou no UFC 282.

Ankalaev estreou no UFC em 2018 e, desde então, perdeu apenas uma luta, para Paul Craig. Foto: Steve Marcus/AP

Essa foi uma das únicas três lutas em que Ankalaev não saiu vitorioso na organização. Além da igualdade com o polonês, ele tem um no contest contra Johnny Walker por ter acertado uma joelhada ilegal acidental e uma derrota para Paul Craig, justamente em sua primeira luta no UFC. De lá para cá, além de medir forças contra brasileiros, bateu nomes como Volkan Oezdemir, Anthony Smith e Nikita Krylov.

Ankalaev ainda não se testou contra toda a ‘elite’ dos meio-pesados

Diferentemente de Poatan, no entanto, o russo ainda não venceu todos os tops da divisão. Entre os ponteiros do ranking dos meio-pesados, ele não enfrentou Jiří Procházka, Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr., que foram superados por Alex em suas defesas de cinturão. A dominância do brasileiro é tanta que já se especula superlutas contra Jon Jones, campeão dos pesados, e Dricus du Plessis, soberano nos médios, caso vença neste domingo.

Ankalaev, ainda assim, garante ser o adversário mais duro que ele irá enfrentar. Desde o ano passado, ele o desafia nas redes sociais. Logo após vencer Rakic, em outubro, foi contundente: “Seis anos invicto e 13 vitórias consecutivas. Pare de correr, Alex”, escreveu em seu X (antigo Twitter), “emendando” o empate com Blachowicz em sua dita sequência de triunfos. “Acredito que hoje ele é o adversário mais difícil na categoria para mim e eu sou o mais dificíl para ele”, publicou em junho.

Poatan já 'limpou' a divisão dos meio-pesados e, caso vença o russo, pensa em superlutas contra Jon Jones e Dricus du Plessis. Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC

Poatan vê adversário como ‘comum’ e tem estratégias preparadas

Poatan também esbanja confiança e, mesmo contra todo o histórico de multicampeão no Sambo, não vê Ankalaev como a ameaça que ele se coloca. “O perigo é como qualquer outro adversário que lutei. Olhando para o estilo de luta dele, é um cara comum”, disse ao site do UFC. “É perigoso, mas estou preparado para isso. Tenho minhas estratégias que serão ótimas para ele”, declarou.

Quais estratégias ambos usarão, ainda é um mistério, o que os fãs podem esperar, considerando a trocação impecável do brasileiro e a “meta” do russo de tentar ganhar em pé, é que seja uma luta explosiva e movimentada. Se nenhum dos dois tentar controlá-la para ganhar nos pontos, é possível que acabe bem antes do quinto round. E caso vá para o chão, um duelo entre um faixa-preta de Jiu-Jitsu contra um mestre de Sambo promete ser muito técnico.