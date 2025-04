Quem é Jean Silva, que brilhou no UFC 314 e pediu para Dana White ‘contratar’ Belo

Jean Silva surpreendeu o mundo do MMA ao finalizar Bryce Mitchell no UFC 314, quando todos esperavam que, se o brasileiro vencesse, seria mais uma por nocaute, como havia sido nas suas últimas quatrolutas na organização. Membro da badalada academia Fighting Nerds, representada por ele, Caio Borralho, Carlos Prates e Maurício Ruffy no masculino, ele conquistou a audiência pelo estilo irreverente, no octógono e fora dele.

O atleta de 28 anos foi descoberto pelo UFC através do Dana White’s Contender Series, promoção chefiada pelo presidente do evento que revelou nomes como Sean O’Malley e Jamahal Hill. Desde então, teve sua mão erguida ao final de todos os combates e já até ‘interpelou’ o chefão, pedindo para ele ser seu padrinho de casamento - desde que pagasse pelo cachê do cantor Belo, que deseja levar à festa.

Jean Silva da Fighting Nerds, 'enlouqueceu' no octógono do UFC 314 com vitória arrasadora sobre Bryce Mitchell. Foto: Megan Briggs/Getty Images via AFP

PUBLICIDADE O jeito descontraído de Jean Silva o fez ter uma legião de fãs nas redes sociais, que já o colocam como um futuro desafiante ao cinturão dos penas, que pertence agora a Alexander Volkanovski depois que ele venceu o brasileiro Diego Lopes. O adversário mais recente, Mitchell, que causou revolta ao defender Adolf Hitler em um podcast em janeiro, era o 13º colocado no ranking da divisão antes da luta. Assim, ele garante boa subida na classificação.

Ainda faltam alguns passos para que ele dispute o título, mas as credenciais já vão se configurando: foram dois prêmios de performance da noite nos seus três últimos compromissos e um de luta da noite, que foi quando ele se ‘aventurou’ nos pesos leves contra Drew Dober e venceu por nocaute.

Brasileiro finalizou o americano e 'latiu' para ele logo após confirmar a vitória, depois de semanas de provocações. Foto: Megan Briggs/Getty Images via AFP

Até o momento, nenhum de seus combates no UFC foi para a decisão dos juízes e todos duraram até, no máximo, o terceiro round. A vitória sobre Mitchell é a mais relevante agora em seu cartel, mas ele já havia ganhado destaque ao bater Westin Wilson no primeiro assalto em sua estreia e nocautear Charles Jourdain, que nunca tinha perdido dessa maneira, na segunda luta na organização.

Jean Silva representa a academia Fighting Nerds, eleita a melhor do mundo no MMA Awards, considerado o “Oscar” do esporte, e que tem dois representantes entre os rankings de top 15 do UFC: Caio Borralho, que é sexto no peso-médio, e Carlos Prates, 13º no meio-médio. Outro que se sobressai é Maurício Ruffy, que nocauteou o veterano King Green com um bonito chute no UFC 313 e faturou o prêmio de performance da noite.

Após a luta na madrugada de domingo, Jean “declarou” seu amor pelo público que o assistia no Kaseya Center, em Miami, e deu um show à parte com os óculos marca da Fighting Nerds, ‘latindo’ para Mitchell, que o provocou, e comemorando com Bruce Buffer.

Até o momento, seu único pedido para Dana White é o de apadrinhar seu casamento e não se sabe da próxima luta, mas, com a derrota de Diego Lopes, se configura como o brasileiro mais apto a uma futura luta pelo cinturão.