The Rock dá casa para lutador do UFC que dormia em sofá de academia em Miami, nos EUA

O luxo que rodeia a vida de verdadeiras celebridades do mundo do esporte não atinge a grande maioria dos atletas. Entre tantas histórias, a do lutador de MMA Themba Gorimbo chamou a atenção do ator Dwayne Johnson, o The Rock, que estrelou filmes como Jumanji e Velozes e Furiosos. O zimbabuano Gorimbo, que luta no UFC, estava dormindo no sofá da academia em que treina em Miami, EUA, e registrou nas redes sociais nos últimos dias que tinha apenas US$ 7 em sua conta corrente (cerca de R$ 35). The Rock se identificou com a história e resolveu ajudar.

Após viajar para a Flórida para se encontrar com Gorimbo na academia, The Rock fez uma surpresa para o lutador e o presenteou com uma casa. Gorimbo se emocionou, agradeceu de joelhos e abraçou repetidas vezes o ator.

“É como eu disse. Eu me sensibilizei com sua história. Quando te encontrei, você estava dormindo no sofá da academia. Agora não tem mais sono no sofá. Essa é a sua casa. Bem-vindo ao lar. Agora pode trazer as crianças para cá, a família. Esse lugar é de vocês. Não precisa pensar em nada, apenas na sua família, treino e em se tornar campeão”, disse o ator para o novo amigo.

Dwayne Johnson promove surpresa para lutador do Zimbábue em Miami. Foto: Maria Alejandra Cardona/ Reuters

O lutador só tinha palavras de agradecimento. “Muito obrigado” foi a frase mais repetida durante o encontro. Em sua mais recente luta no UFC, o zimbabuano saiu vencedor em duelo com Takashi Sato. Além dos sonhos dentro do octógono, o lutador ainda quer construir um poço artesiano na vila em que reside no país africano.