Trump é ovacionado durante entrada no UFC 314 em Miami

O presidente Donald Trump foi recebido com gritos e aplausos no UFC 314 que ocorre na madrugada deste domingo, 13, em Miami, nos Estados Unidos. O magnata acenou e apertou as mãos de apoiadores em um mar de pessoas com bonés do MAGA (Make America Great Again).

Trump fez sua entrada ao som de “Taking care of business”, da banda de rock canadense Bachman-Turner Overdrive, fazendo uma referência ao momento comercial entre, principalmente, os Estados Unidos e a China após o “Dia da Libertação”.

Donald Trump, ao lado de Elon Musk, acena para a multidão enquanto eles assistem ao UFC 314 no Kaseya Center em Miami Foto: Mandel Ngan/AFP

O republicano é um fã de longa data do UFC e esse é mais um aceno ao seu entusiasmo pelos esportes: Trump também compareceu ao Super Bowl e à Daytona 500 desde que assumiu o cargo. Ele também marcou presença em uma luta pelo campeonato do UFC na cidade de Nova York em novembro passado, logo após vencer a eleição de 2024. Um dos primeiros a receber os cumprimentos do presidente foi o chefe do Departamento de Eficiência Governamental, Elon Musk.

Além do bilionário, Trump levou vários membros de seu governo e da equipe da Casa Branca, incluindo o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; o diretor do FBI, Kash Patel; a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard; e os assessores de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung e Taylor Budowich.

O Secretário de Estado Marco Rubio e o Senador dos EUA Ted Cruz, Republicano-Texas, também se juntaram a Trump para o UFC 314.

Trump entrou na arena com o Presidente do UFC, Dana White, de quem é próximo há décadas. Ele também estava acompanhado de sua neta, Kai Trump, filha de Donald Trump Jr.

Além do presidente, o evento principal do UFC 314 é a disputa de cinturão entre o ex-campeão australiano Alexander Volkanovski e o lutador brasileiro Diego Lopes, que disputam o título do peso-pena.

É o quarto evento do UFC em Miami, em um condado que apoiou o presidente por cerca de 11 pontos percentuais nas eleições de novembro. O presidente chegou a West Palm Beach na sexta-feira, 11, para sua décima visita ao sul da Flórida desde que se tornou presidente, passando a noite em sua propriedade em Mar-a-Lago, em Palm Beach.

Sua estreita ligação com o UFC ajudou a impulsionar sua campanha presidencial de 2024 entre os jovens eleitores do sexo masculino antes das eleições de novembro, onde ele fez da promoção de tons hipermasculinos uma marca registrada da campanha. /Com informações de AP