UFC 283: horário, card completo e onde e como assistir ao evento no Rio

O UFC retorna ao Brasil pela primeira vez em três anos com o UFC 283 neste sábado, 21, na Jeunesse Arena, no Rio. Ao todo, 15 brasileiros entrarão em cena no octógono, sendo que dois destes disputarão o cinturão: Glover Teixeira e Deiveson Figueiredo, nos pesos meio-pesado e mosca, respectivamente.

Ex-campeão da divisão e atual número. 2 do ranking, Glover terá a oportunidade de recuperar seu posto, sete meses após a derrota para Jiri Prochazka no UFC 275. Recordista em finalizações no peso meio-pesado, com 13, Glover vinha em uma sequência de seis vitórias até ser parado por Prochazka.

Leia também UFC no Rio: relembre as 10 maiores lutas realizadas no País nos últimos anos

Deiveson Figueiredo defende o cinturão do UFC contra Brandon Moreno neste sábado. Foto: Divulgação/UFC

Já Deiveson Figueiredo, campeão do peso-mosca, enfrenta o campeão interino da divisão, Brandon Moreno, pela unificação do título. Será o quarto combate entre os lutadores, a primeira vez na história da organização que dois combatentes se enfrentam em uma tetralogia.

Quando acontece o UFC 283 no Rio?

O UFC 283, no Rio, acontece neste sábado, 21, a partir das 20h (horário de Brasília), com o card preliminar, e partir da 00h (de Brasília), com o card principal.

Confira o card completo do UFC 283: Teixeira x Hill e onde assistir

Card Principal - Meia-Noite no UFC Fight Pass

Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Glover Teixeira x Jamahal Hill

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gilbert Durinho x Neil Magny

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Lauren Murphy x Jéssica Andrade

Peso meio-pesado (até 93 Kg): Paul Craig x Johnny Walker

Preliminares - 22 horas na Band e no UFC Fight Pass

Continua após a publicidade

Peso meio-pesado (até 93 Kg): Mauricio Shogun x Ihor Potieria

Peso-médio (até 83,9 kg): Gregory Rodrigues x Brunno Ferreira

Peso-leve (até 70,3 Kg): Thiago Moisés x Melquizael Costa

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gabriel Bonfim x Mounir Lazzez

Preliminares UFC Fight Pass - 20 horas no UFC Fight Pass

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Shamil Abdurakhimov x Jailton Almeida

Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda x Cody Stamann

Continua após a publicidade

Peso-leve (até 70,3 Kg): Ismael Bonfim x Terrance McKinney

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Warlley Alves x Nicolas Dalby

Peso-pena (até 65,7 Kg): Josiane Nunes x Zarah Fairn

Peso-galo (até 61,2 Kg): Saimon Oliveira x Daniel Marcos