UFC 313: onde assistir ao vivo à defesa de cinturão de Poatan e card completo

Está cada vez mais próxima a quarta defesa de cinturão de Alex Poatan nos meio-pesados do UFC. Na madrugada deste domingo, 9, o brasileiro fará a luta principal do UFC 313 contra o russo Magomed Ankalaev, que já prometeu ser o adversário mais difícil que o campeão terá à frente. Os dois, mesmo sem nunca terem se enfrentado, vivem uma pequena rivalidade e trocam ‘farpas’ em entrevistas.

Desde o ano passado, o russo o desafia nas redes sociais. Logo após vencer Aleksandar Rakic, em outubro, foi contundente: “Seis anos invicto e 13 vitórias consecutivas. Pare de correr, Alex”, escreveu em seu X (antigo Twitter), “emendando” um empate com Jan Blachowicz em sua dita sequência de triunfos. “Acredito que hoje ele é o adversário mais difícil na categoria para mim e eu sou o mais dificíl para ele”, publicou em junho.

Brasileiro Alex Poatan fará sua quarta defesa de cinturão dos meio-pesados do UFC na madrugada deste domingo, 9. Foto: Steve Marcus/AP

PUBLICIDADE Poatan também esbanja confiança e, mesmo contra todo o histórico de multicampeão no Sambo, arte em que Ankalaev é especialista e pode usar como ‘arma secreta’ não o vê como a ameaça que ele se coloca. “O perigo é como qualquer outro adversário que lutei. Olhando para o estilo de luta dele, é um cara comum”, disse ao site do UFC. “É perigoso, mas estou preparado para isso. Tenho minhas estratégias que serão ótimas para ele”, declarou. Ambos só perderam uma única vez na organização. O brasileiro, quando ainda competia pelos médios, foi superado por Israel Adesanya no UFC 287, sendo nocauteado quando estava em um bom momento na luta, enquanto o russo caiu logo em sua estreia no Ultimate, quando foi derrotado por Paul Craig por finalização. Desde então, os dois enfileiraram vitórias até se encontrarem neste domingo.

A luta principal do UFC 313 será o embate entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev pelo título dos meio-pesados da organização. Foto: Steve Marcus/AP

Poatan não será o único representante do País a entrar em ação no UFC 313. Além dele, Amanda Lemos e Iasmin Lucindo fazem uma luta entre brasileiras pelo peso-palha feminino no card principal, enquanto Maurício Ruffy abre o evento no pay-per-view contra o americano King Green no peso-leve.

Vários atletas do Brasil estarão no card preliminar: Brunno Ferreira encara o armênio Armen Petrosyan pelos médios; Carlos Leal mede forças contra o americano Alex Morono nos meio-médios; Mairon Santos luta com o americano Francis Marshall no peso-pesa e Djorden Santos faz sua estreia nos médios do UFC contra Ozzy Diaz, também dos Estados Unidos.

Quando e onde acontece o UFC 311?

O UFC 311 acontece neste sábado, dia 8 de março, na T-Mobile Arena, em Paradise, Nevada (EUA). O card preliminar tem previsão de início para as 20h30 (horário de Brasília), enquanto o card principal está programado para começar à meia-noite.

Onde assistir ao UFC 311?

Evento completo (card preliminar e principal): UFC Fight Pass (streaming).

Confira o card completo do UFC 311:

Card principal

Alex Poatan (BRA) x Magomed Ankalaev (RUS) - peso-meio-pesado, disputa de cinturão ;

x Magomed Ankalaev (RUS) - peso-meio-pesado, ; Justin Gaethje (EUA) x Rafael Fiziev (AZE) - peso-leve

Jalin Turner (EUA) x Ignacio Bahamones (CHI) - peso-leve

Amanda Lemos (BRA) x Iasmin Lucindo (BRA) - peso-palha feminino

x - peso-palha feminino King Green (EUA) x Maurício Ruffy (BRA) - peso-leve

Card preliminar

Joshua Van (MMR) x Rei Tsuruya (JAP) - peso-mosca

Brunno Ferreira (BRA) x Armen Petrosyan (ARM) - peso-médio

x Armen Petrosyan (ARM) - peso-médio Alex Morono (EUA) x Carlos Leal (BRA) - peso-meio-médio

- peso-meio-médio Mairon Santos (BRA) x Francis Marshall (EUA) - peso-pena

x Francis Marshall (EUA) - peso-pena Djorden Santos (BRA) x Ozzy Diaz (EUA) - peso-médio