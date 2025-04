UFC 314: onde assistir ao vivo e card completo da disputa de cinturão de Diego Lopes

Diego Lopes é o grande nome do UFC 314 neste sábado, 12, a partir das 19h (de Brasília). O brasileiro “mexicano” encara Alexander Volkanovski na luta principal da noite, pelo cinturão do peso-pena. É a primeira vez que o manauara, de 30 anos, tem a chance de se sagrar campeão mundial – e é favorito para o duelo. O card preliminar e o principal do Ultimate Fighting Championship (UFC) acontece no Kaseya Center, em Miami, na Flórida, e tem transmissão do UFC Fight Pass.

Diego construiu sua trajetória no MMA longe do Brasil, e sim no México. Não à toa, é tratado, também, como “mexicano” e fala com orgulho dos dois países. Na própria fala, em um sotaque “portunhol”, carrega consigo traços de sua experiência no país norte-americano, onde reside desde os 19 anos. Aos 30, o brasileiro está a poucas horas de conquistar o que tem sonhado há anos, desde quando começou a treinar MMA, ainda no Brasil.

São cinco vitórias consecutivas para Diego na organização. O último revés – e único – se deu ainda na estreia, diante de Movsar Evloev. Ele foi escalado para o combate apenas cinco dias antes, para substituir Bryce Mitchell, e mesmo assim conseguiu levar a luta até o terceiro e último round, sendo derrotado por decisão unânime dos juízes.

Volkanovsky e Diego Lopes se enfrentam na luta principal do UFC 314. Foto: Divulgação/UFC

PUBLICIDADE Volkanovski reinou absoluto na divisão, entre 2019 e 2023, mas desde então passa por problemas no UFC. Em seus dois últimos combates, vem de duas derrotas por nocautes, contra Islam Makhachev, nos leves, e Ilia Topuria, quando perdeu o cinturão do peso-pena. Agora, com o título mundial vago – em função da lesão de Topuria, chega como azarão para o duelo, em função do momento do brasileiro. O UFC 314 ainda conta com a estreia de Patricio Pitbull neste sábado. O campeão do Bellator inicia uma nova etapa em sua carreira no MMA, no peso-pena, já mirando uma eventual disputa pelo título em breve.

Confira o card completo do UFC 314

Card Principal - a partir das 23h (de Brasília)

Alexander Volkanovski x Diego Lopes

Michael Chandler x Paddy Pimblett

Yair Rodriguez x Patricio “Pitbull” Freire

Bryce Mitchell x Jean Silva

Nikita Krylov x Dominick Reyes

Card Preliminar - a partir das 19h (de Brasília)