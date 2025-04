UFC 314: Volkanovski derrota Diego Lopes, reconquista cinturão e frustra favoritismo do brasileiro

Alexander Volkanovski é, novamente, campeão do peso-pena do Ultimate Fighting Championship (UFC). Aos 35 anos, o ex-campeão duplo da organização derrotou Diego Lopes, brasileiro “mexicano” favorito para o duelo, por decisão unânime dos juízes e alcançou novamente o topo do mundo, pela primeira vez desde 2023.

O australiano, ao conquistar o cinturão, se tornou o primeiro lutador, acima dos 35 anos, a se sagrar campeão de uma categoria abaixo do peso-leve. Além disso, depois de duas derrotas seguidas por nocaute na categoria contra Islam Makhachev e Ilia Topuria, encerrou a sequência de cinco vitórias consecutivas de Diego Lopes no UFC.

Nascido em Manaus, Diego Lopes foi o grande nome recente dos penas, que o credenciou à disputa do cinturão vago da categoria, depois de Ilia Topuria de abrir mão do título mundial para lutar na divisão dos leves. Entretanto, mesmo no momento ruim vivido por Volkanovski na organização, ele cedeu à experiência do rival, que dominou o combate em Miami – com lampejos do brasileiro ao longo da luta.

Alexander Volkanovski volta a conquistar cinturão do UFC, após hiato de 21 meses, e derrota Diego Lopes. Foto: Lynne Sladky/AP

Nos rounds seguintes, Diego Lopes conseguiu mostrar reação, impulsionado pelo bom momento vivido após o segundo assalto, mas foi Volkanovski quem manteve o controle do combate. Foi o australiano quem, ao longo do combate, continuou aplicando o maior número de golpes e manteve o domínio no octógono até o último assalto. Ao final, levou a melhor, por unanimidade, na decisão dos juízes na Flórida. Ele volta a ser campeão do UFC após um hiato de 21 meses e inicia seu segundo reinado na categoria, que reinou de maneira absoluta entre 2019 e 2023.

Ainda no card principal, outros dois brasileiros entraram em disputa pelo UFC 314. Patricio Pitbull estreou na organização depois de 12 anos no Bellator, onde se sagrou campeão mundial, mas não resistiu a Yair Rodriguez e foi derrotado, por decisão unânime, no peso-leve. Já Jean Silva, da Fightin Nerds, derrotou Bryce Mitchell por estrangulamento no segundo round e conquistou o prêmio de performance da noite.

Confira todos os resultados do UFC 314 em Miami

Card Principal

Alexander Volkanovski venceu Diego Lopes por decisão unânime (48-47, 49-46, 49-46)

Paddy Pimblett venceu Michael Chandler por nocaute técnico aos 3m07s do 3° round

Yair Rodriguez venceu Patricio “Pitbull” Freire por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Jean Silva venceu Bryce Mitchell por finalização (estrangulamento) aos 3m52s do 2° round

Dominick Reyes venceu Nikita Krylov por nocaute aos 2m24s do 1° round

