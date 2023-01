UFC no Rio: relembre as 10 maiores lutas realizadas no País nos últimos anos

O UFC retorna ao Brasil pela primeira vez em três anos com o UFC 283 neste sábado, 21, na Jeunesse Arena, no Rio. Este será o 37º evento realizado no País desde 1998, quando a organização realizou o UFC Brasil. Ao todo, 15 brasileiros entrarão em cena no octógono neste sábado, sendo que dois destes disputarão o cinturão: Glover Teixeira e Deiveson Figueiredo, nos pesos meio-pesado e mosca, respectivamente.

Dos 37 eventos, Rio (10) e São Paulo (8) foram as que mais vezes sediaram o UFC no Brasil. Ao todo, 13 cidades já receberam a organização: Brasília (3), Fortaleza (3), Barueri (2), Belo Horizonte (2), Goiânia (2), Jaraguá do Sul (2), Belém (1), Curitiba (1), Natal (1), Porto Alegre (1) e Uberlândia (1).

Brasil é o segundo país que mais sediou eventos do UFC na história. Foto: Nacho Doce/Reuters

Após o UFC 283, a ideia do UFC é de voltar a realizar mais eventos no Brasil, segundo país que mais vezes recebeu a organização, atrás apenas dos EUA, com 443. No aquecimento para o evento deste sábado, o Estadão relembra as 10 melhores e mais marcantes lutas nos 25 anos de MMA no País. Entre elas estão disputas de cinturão, performances e nocautes do ano.

Vítor Belfort x Wanderlei Silva (UFC Brasil - 1998)

Uma das maiores rivalidades brasileiras no UFC, Vitor Belfort e Wanderlei Silva protagonizaram o embate da noite no primeiro evento da organização no Brasil. No Ginásio da Portuguesa, no Canindé, em São Paulo,o evento foi o primeiro do UFC a não utilizar o formato de torneio, no qual cada lutador, para se sagrar campeão, lutava múltiplas vezes em uma mesma noite.

No penúltimo combate da noite, Belfort estreou nos meio-pesados, com uma performance dominante sobre Wanderlei Silva. No primeiro round, em apenas 44 segundos de luta, Belfort levou seu combatente ao chão, com uma sequência de golpes - 18, em apenas quatro segundos. O árbitro teve de intervir, para decretar o nocaute técnico.

Anderson Silva x Yushin Okami (UFC 134 - 2011)

Um dos maiores lutadores brasileiros da história, Anderson Silva defendeu, em 2011, seu cinturão dos pesos médios em sua primeira luta no Brasil pelo UFC. Yushin Okami, adversário do “Spider” era um velho conhecido do brasileiro: em 2006, pelo Rumble on the Rock, Anderson Silva foi desclassificado da luta após aplicar um chute no rosto do japonês, que estava em posição de guarda. Pelas regras do evento, era proibido.

Em evento realizado no Rio, Anderson mostrou tranquilidade desde o primeiro minuto de luta contra Okami. No segundo round, mudou diversas vezes a guarda, “dançou” na frente do adversário até acertar um golpe de direita para levá-lo ao chão por nocaute.

Vitor Belfort x Luke Rockhold (UFC on FX: Belfort vs. Rockhold - 2013)

Vitor Belfort protagonizou o nocaute da noite e do ano de 2013 no combate com Luke Rockhold. O evento, realizado em Jaraguá do Sul, já tinha uma expectativa sobre a luta, a principal dos pesos médios do UFC naquela noite. Com um chute rodado e uma sequência de golpes, já com Rockhold no chão, Belfort venceu por nocaute ainda no primeiro round da disputa.

José Aldo x Chad Mendes (UFC 179 - 2014)

Em 2014, o embate entre José Aldo e Chad Mendes foi o eleito o melhor do ano pelo UFC - e elementos não faltaram para isso: Disputa pelo cinturão dos pesos penas e o segundo encontro entre os lutadores no Brasil. Em uma disputa acirrada no Rio, Aldo e Mendes levaram o embate até o último round. Ao final, se abraçaram antes da decisão dos juízes, que decretou vitória de Aldo, por unanimidade.

Maurício Shogun x Rogério Minotouro (UFC 190 - 2015)

Outra rivalidade entre brasileiros, Mauricio Shogun e Rogério Minotouro fizeram um combate cercado de expectativas. 10 anos após o encontro no PRIDE, com vitória de Shogun, Minotouro ganhou a oportunidade de ter uma revanche, no Brasil, pelo UFC 190. No entanto, o resultado foi o mesmo: vitória de Shogun, por unanimidade dos juízes.

Realizado no Rio, Minotouro teve apoio da torcida, que vaiou a decisão final da arbitragem a favor de Shogun. Ao longo de todo o combate, ambos os lutadores acertaram bons golpes, mas Shogun conseguiu ditar o ritmo da luta. O curitibano se despede do UFC neste sábado, no UFC 283, novamente no Rio.

Stipe Miocic x Fabricio Werdum (UFC 198 - 2016)

A primeira derrota brasileira pelo cinturão, no caso do peso pesado, nesta lista. Em 2016, Fabricio Werdum e Stipe Miocic se enfrentaram em Curitiba, na Arena da Baixada, pelo UFC 198. Um ano após se sagrar campeão mundial ao derrotar Caín Velásquez, Werdum não conseguiu resistir ao ímpeto do americano Miocic.

Ainda no primeiro round, com um cinturão em disputa, Werdum foi ao ataque. Com sua guarda baixa, Miocic aproveitou para acertar um golpe de direita, levando ao brasileiro ao chão. Em 2021, o atleta revelou que perdeu o foco da luta, mas que merecia uma revanche com o americano. “Miocic me fez dormir com um soco que pegou de jeito. Eu prefiro uma luta que (vá) até o final, até mesmo se eu perder por um detalhe, mas saber que foi uma guerra. Mas não desse jeito. Eu acho que merecia uma revanche”, afirmou, em entrevista ao canal de Rafinha Bastos.

Max Holloway x José Aldo (UFC 212-2017)

A segunda luta de José Aldo nesta lista não terminou como o esperado para o brasileiro. No combate, que foi eleito como o melhor da noite do UFC 212, Aldo, lutando em sua casa no Rio, resistiu durante 3 rounds, mas foi a nocaute pelo americano Max Holloway. No terceiro assalto, colocou o brasileiro no chão, até a arbitragem decretar o nocaute técnico.

Esta luta foi a última de José Aldo como campeão dos pesos leves. Desde então, até 2022, quando anunciou sua aposentadoria do UFC, Aldo teve mais duas oportunidades para reconquistar o título, contra o próprio Holloway e o russo Petr Yan, mas sendo derrotado em ambas.

Jessica Andrade x Rose Namajunas (UFC 237-2019)

Jéssica “Bate-Estaca” Andrade alcançou o auge de sua carreira no UFC 237, sagrando-se campeã do peso palha ao nocautear a americana Rose Namajunas. Na Jeunesse Arena, a mesma que recebe o UFC 283 neste sábado, Jéssica teve a performance da noite, eleita ao final do evento.

O nocaute de Jéssica Andrade, além de impressionante, fez jus ao seu apelido. A brasileira levantou Namajunas no ar no segundo round, jogando sua adversária ao chão. Bate-Estaca, que desde então busca reconquistar o cinturão do UFC, também luta neste sábado, contra Lauren Murphy, pelo peso-mosca.

Charles do Bronxs x Jared Gordon (UFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré - 2019)

Maior nome brasileiro do UFC nos últimos anos, Charles do Bronxs fez dois embates históricos no Brasil recentemente. Em 2019, contra Jared Gordon, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, dominou e finalizou a luta ainda no primeiro round. Com a sua guarda baixa, o americano deu espaço para Do Bronxs reverter sua posição no octógono e jogá-lo ao chão. Performance eleita a melhor da noite.

Charles do Bronxs x Kevin Lee (UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira - 2020)

No último evento realizado no Brasil antes da pandemia, Do Bronxs, na luta principal da noite, dominou Kevin Lee. Recordista em finalizações do UFC, completou uma guilhotina no americano para desacordá-lo no terceiro round. Desde essa luta, Charles conquistou o cinturão dos pesos leves.