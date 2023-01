UFC retorna ao Rio com Glover Teixeira e Deiveson Figueiredo disputando o cinturão

De volta ao Brasil após quatro anos, o UFC pode tornar a noite deste sábado inesquecível para o MMA brasileiro. Isso porque a edição 283 do evento, que será realizada na Jeunesse Arena, na zona oeste do Rio, terá dois brasileiros disputando cinturões - Glover Teixeira, na categoria meio-pesado, e Deiveson Figueiredo, no mosca. Ao todo, 17 lutadores brasileiros subirão ao octógono considerando os cards preliminares e principal.

A principal luta da noite será entre Glover e Jamahal Hill. O brasileiro tentará recuperar o cinturão que perdeu há sete meses para Jiri Prochazka. O tcheco, contudo, lesionou-se na sequência e deixou vaga a disputa pelo título. Assim, será colocado em jogo novamente neste sábado.

“Conquistar um cinturão sempre é uma emoção muito grande. Estou focado nisso, é meu sonho ser campeão, e aqui no Rio de Janeiro com certeza é especial, com toda a família e torcida juntos”, disse Glover Teixeira, que espera uma luta difícil contra Hill.

Nesta noite, Rio de Janeiro conhecerá dois novos donos de cinturão no UFC. Foto: André Coelho/ EFE

“Senti que ele está focado. A gente respeita um ao outro, sei que ele vai brigar por esse cinturão, mas estarei preparado”, declarou Glover. O brasileiro acrescentou que não tentará nada de muito novo para recuperar o cinturão. “Meu estilo é meu estilo. Quero ir pra dentro, tentar botar pra baixo, talvez buscar uma finalização.”

Jamahal Hill, por sua vez, prometeu jogo duro. “A previsão é de violência para sábado. Em grande quantidade”, disparou o norte-americano, em entrevista ao canal Combate. “A torcida brasileira não pode esperar nada além de ação ininterrupta. E você sabe que eu estou vindo para trocação. Eu não espero que muitas pessoas fiquem sentadas durante essa luta. Espero que as pessoas estejam de pé. Espero que haja energia e muito barulho.”

PESO MOSCA

A segunda luta mais importante da noite também valerá cinturão, e também contará com brasileiro na disputa. Deiveson Figueiredo buscará a glória diante do mexicano Brandon Moreno, com quem já disputou o título três vezes - empatou a primeira, perdeu a segunda e venceu a última vez, há um ano.

“Ambos se conhecem muito bem. A gente só precisa refinar algumas técnicas que ainda não usamos”, afirmou Deiveson, sobre a luta deste sábado. “Tenho certeza de que ele virá beijando muito.”

Deiveson Figueiredo luta por cinturão no Rio de Janeiro. Foto: Jason Franson/AP

O lutador paraense disse que vencer o cinturão representará “o sonho de todos os jovens do Brasil”, mas ele quer ficar com a láurea também por uma questão bastante prática - sair da categoria mosca como campeão. “De algo eu tenho certeza: eu quero me testar na categoria de cima”, revelou, já projetando o restante da temporada.

O UFC 283 tem seu card preliminar a partir das 20h. As principais lutas do evento estão marcadas para iniciar a partir da meia-noite.