UFC usa o Cristo Redentor para promover evento no Rio

Um dos maiores símbolos do País, o Cristo Redentor foi usado na noite desta quinta-feira para promover o UFC 283, que será realizado no sábado na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca. Projeções de rostos de lutadores e até mesmo o cinturão que será colocado em disputa foram exibidas no monumento, que fica no alto do Morro do Corcovado, na zona sul do Rio.

As projeções em vídeo duraram cerca de dois minutos. Entre as imagens estavam as de atletas treinando fora do octógono ou em ações leves dentro dele. Elas eram intercaladas por palavras como disciplina, respeito, garra, determinação e emoção. Ao final, o cinturão foi projetado no ombro direito do Cristo Redentor.

“É um evento de grande importância para o desenvolvimento econômico de nossa cidade, do nosso País”, considerou o padre Omar Raposo, que é reitor do santuário onde fica o monumento. “Ele traz uma grande influência positiva para o esporte, para a disciplina, para a educação. A gente vê o esporte como grande valor para desenvolvimento integral da pessoa humana.”

Cristo Redentor recebe projecao com imagens do UFC para promover o UFC238 que acontece no Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

Duas falhas técnicas no momento da projeção, contudo, deixaram às escuras o Cristo Redentor por cerca de 16 minutos. O monumento é iluminado todas as noites e pode ser visto de diferentes bairros da zona sul carioca.

O UFC 283 marca a retomada do evento no Brasil. A última vez que a competição foi realizada aqui foi em 2019. A principal luta de sábado será o duelo meio-pesado entre Glover Teixeira e Jamahal Hill. Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno fazem o segundo evento mais importante, pelo peso-mosca.