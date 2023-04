UFC e WWE, gigantes da luta, se unem em negócio avaliado em mais de R$ 100 bilhões; entenda

O UFC e o World Wrestling Entertainment (WWE), duas das maiores organizações de luta do mundo, irão se unir em uma só empresa de entretenimento esportivo. O negócio é avaliado em impressionantes US$ 21,4 bilhões, cerca de R$ 108 bilhões. A Endeavor, empresa americana que já controla o UFC, será a acionista majoritária do novo grupo esportivo, com 51% das ações. A estimativa é que o valor do UFC esteja em US$ 12,1 bilhões (R$ 61 bilhões) e o do WWE em US$ 9,3 bilhões (R$ 47 bilhões). O novo negócio ainda não tem nome definido, mas será controlado pelo CEO da Endeavor, Ari Emanuel.

“Esta é uma rara oportunidade de criar um puro jogo global de esportes e entretenimento ao vivo, construído para onde a indústria está indo”, afirmou Emanuel. Além dele, Dana White, presidente do UFC, e Vince McMahon, presidente executivo do WWE, atuarão nas mesmas funções na nova empreitada. Eles terão papeis decisivos para o sucesso da parceria, uma vez que já fazem bem seus respectivos trabalhos em cada uma das modalidades de luta.

“Juntos, seremos uma potência de esportes e entretenimento ao vivo de mais de US$ 21 bilhões, com uma base de fãs coletiva de mais de um bilhão de pessoas e uma excelente oportunidade de crescimento”, afirmou McMahon, em comunicado oficial nesta segunda-feira. O presidente do WWE também reiterou que a nova empresa é uma oportunidade de ”maximizar o valor dos direitos de mídia” do grupo.

A WWE é uma das maiores organizações esportivas dos Estados Unidos. Foto: WWE via AP

Duas das maiores organizações do mundo da luta, o WWE e o UFC — luta livre e MMA, respectivamente — têm um histórico de atletas que competiram em ambas as modalidades. Brock Lesnar, CM Punk e Ronda Rousey são alguns dos nomes que se aventuraram nos universos paralelos. Os brasileiros estão mais presentes no UFC.

A Endeavor se tornou dona absoluta do UFC em 2021, durante a pandemia da covid-19. O plano é que as empresas economizem até US$ 100 milhões em custos (cerca de R$ 505 milhões) assim que o negócio for concretizado — o que deve ocorrer no segundo semestre deste ano, quando for aprovado nas agências regulatórias dos Estados Unidos.

O conselho de administração da nova empresa terá 11 membros nomeados posteriormente, com seis sendo indicados pela Endeavor e os demais escolhidos pela WWE. As ações serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo TKO.