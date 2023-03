Vasco x Flamengo: morre torcedor vascaíno atacado por torcida rival há quinze dias

RIO - O torcedor do Vasco Eder Eliazar, de 38 anos, um dos oito feridos durante confrontos entre as torcidas de Flamengo e Vasco no dia 5 de março, morreu nesta segunda-feira, 20. Ele passou quinze dias internado em estado grave no Hospital municipal Souza Aguiar, no Centro. Outros dois torcedores continuam internados em estado grave.

Eliazar teria sido agredido por flamenguistas quando estava a caminho do estádio do Maracanã, onde Flamengo e Vasco se enfrentaram no dia 5, em jogo válido pelo Campeonato Carioca.

Antes da partida, diversos tumultos foram registrados ao redor do estádio. Outro torcedor do Vasco, Bruno Macedo, foi morto a tiros quando seguia para o Maracanã acompanhado por outros vascaínos. Mas a polícia concluiu que ele morreu devido a envolvimento com traficantes e não por conta da briga entre torcedores.

Eder Eliazar era torcedor do Vasco e morreu após se envolver em briga entre cruz-maltinos e rubro-negros. Foto: Reprodução/ Facebook Eder Eliazar

Depois da partida, a Justiça proibiu quatro torcidas organizadas de três clubes da capital (Flamengo, Fluminense e Vasco) de ir a estádios pelos próximos cinco anos.

Também foi decretada a prisão temporária, por 30 dias, do chefe de cada uma delas. Anderson Azevedo Dias, presidente da Young Flu, Fabiano de Souza Marques, da Força Jovem do Vasco, Bruno da Silva Paulino, da Torcida Jovem do Flamengo, e Anderson Clemente da Silva, presidente da Raça Rubro-Negra, vão responder pelos crimes de organização criminosa, lesão corporal grave e tentativa de homicídio.