5 coisas que aprendemos no GP do Japão, 3ª etapa da Fórmula 1 2025

Max Verstappen venceu o GP do Japão deste domingo, 6. Aproveitando a pole em uma pista de difícil ultrapassagem, o neerlandês fez mais uma daquelas atuações sem erros e triunfou em um momento que indicava dificuldade grande para a Red Bull. De quebra, saiu de Suzuka apenas 1 ponto atrás de Lando Norris, segundo na corrida e líder da temporada.

A McLaren deixou a vitória escapar, mas deixou claro de novo que tem o controle técnico das ações na F1 2025, com Oscar Piastri também no pódio, em terceiro. Charles Leclerc deu um jeito de ficar em quarto, frustrando os planos da Mercedes, que teve George Russell em quinto e Andrea Kimi Antonelli, muito rápido o tempo todo, em sexto.

Lewis Hamilton ficou em sétimo em uma corrida solitária. Na ‘F1 B’, melhor para Isack Hadjar, que foi oitavo em fim de semana bastante inspirado. Alexander Albon e Oliver Bearman fizeram com que Williams e Haas também pontuassem no Japão.

Verstappen conquistou o GP do Japão, seu primeiro troféu em 2025. Foto: Shuji Kajiyama/AP

Gabriel Bortoleto chegou em 19º depois de uma largada ruim e de ficar preso em longo trenzinho na parte final do pelotão. Yuki Tsunoda, de estreia aguardada na Red Bull, também não pontuou, em 12º.

Verstappen controla GP do Japão em atuação irretocável

A aula de pilotagem que Verstappen deu no Q3 da classificação de sábado definiu o resto do fim de semana no Japão. Quer dizer, até que a McLaren teve possibilidades, poderia encontrar brechas, mas basicamente a pole fez o neerlandês ditar o ritmo da corrida como quis. Não foi fácil, a Red Bull continua claramente abaixo do carro papaia, mas Max esteve muito seguro o tempo todo: defesa firme na largada, forçando ritmo quando deveria, cuidando dos pneus nos momentos em que isso era pedido. Tudo redondinho e, incrivelmente, Verstappen já aparece grandão no retrovisor de Norris no Mundial de Pilotos. Pelo que os times mostraram tecnicamente até aqui, é quase um milagre.

Piastri pressiona Norris, mas não passa. Norris pressiona Verstappen, mas vira cortador de grama

A McLaren não tem tido corridas impecáveis nem quando ganha, mas quando perde o negócio fica mais sério. Para início de conversa, é mais do que justo dizer que o ritmo dos papaias no tráfego não foi assombroso, mas era melhor que o da Red Bull, sem dúvidas. A corrida começou a ser perdida naquele Q3 em que Norris e Piastri vacilaram e tomaram o bote de Verstappen, mas se apresentou ainda em meio à performance do carro laranja e o pit-stop lento da Red Bull. Não adiantou de nada: Oscar, que parecia mais rápido, ficou preso em Lando. Já o inglês, quando devolvido dos boxes lado a lado com Verstappen, tentou simular um pênalti mergulhando na grama. Uma escolha pouco inteligente, para se dizer o mínimo. Aliás, deu sorte de não ter quebrado nada lá e só ter perdido uns poucos 2s. Leclerc arruma quarto lugar suado, Hamilton pena em sétimo A Ferrari sai do Japão com os mesmos pontos anotados que a Mercedes, mas isso não é bom. Os italianos podem continuar com o papo de que o carro tem potencial, insistir que a sprint na China foi um passeio, mas a pista fala. E está falando outras coisas até aqui. Hamilton segue num calvário, sem encontrar o melhor ritmo aos domingos, enquanto Leclerc foi muito bem no Japão, mas mesmo assim passou longe toda vida do pódio. É um teto bem baixo da Ferrari até aqui, que precisa que as atualizações previstas até Miami funcionem e virem esse carro, que outro dia parecia promissor, do avesso.

Mercedes faz GP do Japão discreto e tem motivos para sorrir com Antonelli

Se a Mercedes começou o fim de semana com Russell pintando como principal ameaça para as McLaren, saiu em baixa com o inglês atrás até de Leclerc. A boa notícia prateada é mais uma performance muito sólida de Antonelli: em uma pista difícil e nova para um estreante vindo da F2, o italiano esteve firme a corrida toda e manteve ritmo sempre muito parecido com o de George. Parece questão de tempo até derrotar o veloz companheiro pela primeira vez. Ótimo início.

Corrida chatíssima preocupa e pede reflexão sobre Suzuka