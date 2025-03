5 coisas que aprendemos no sábado do GP da Austrália da Fórmula 1 2025

A classificação do GP da Austrália de Fórmula 1 deste sábado (15) viu o crescimento avassalador da McLaren no Q3. Com um terceiro setor totalmente desequilibrante, os papaias surgiram na hora certa e abocanharam a primeira fila, com Lando Norris na frente de Oscar Piastri. Ainda, colocaram mais de 0s3 em cima de Max Verstappen, o melhor do resto.

Aliás, o terceiro lugar de Verstappen no grid de Melbourne precisa ser celebrado, já que o tetracampeão esperava coisa pior da Red Bull e, principalmente, porque a previsão para o domingo é de chuva na corrida, o que fatalmente colocaria Max fortíssimo na parada.

Oscar Piastri e Lando Norris fizeram dobradinha pela McLaren, seguidos pelo atual campeão Max Verstappen. Foto: Scott Barbour/AP

PUBLICIDADE A decepção da definição do grid foi a Ferrari, por muito. Os carros vermelhos ocupam a quarta fila, com Charles Leclerc na frente de Lewis Hamilton, que apareceu praticamente só na hora em que rodou de forma esquisita no Q2. George Russell ficou em quarto na classificação, enquanto Andrea Kimi Antonelli caiu ainda no Q1, junto com Liam Lawson e Oliver Bearman, em dia duro para metade dos novatos. Por outro lado, Gabriel Bortoleto brilhou, beliscando um improvável Q2, na frente de Nico Hülkenberg. Destaque também para Yuki Tsunoda e Alexander Albon, que dividem a terceira fila.

Bortoleto bate Hülkenberg e estreia na Austrália com Q2

O ano de estreia de Bortoleto precisa ser de adaptação. Com uma Sauber que dificilmente vai ser competitiva de verdade, o brasileiro tem de fugir dos erros e entender por completo onde está pisando em seu ano de estreia. Dito isso, porém, momentos como o deste sábado sempre vão ser importantes, não tem jeito: classificação firme, superando o companheiro Hülkenberg e se metendo de cara num Q2 na Austrália. Realmente muito bom começo.

McLaren apavora no Q3 e passeia para cima de rivais

Se alguém ainda tinha dúvidas de que a McLaren andou escondendo o jogo, o Q3 no Albert Park foi contundente na resposta. Os papaias ligaram o modo apelação e, com os dois carros, colocaram mais de 0s3 em todo o restante do pelotão. Um passeio que só não é certeza de que vai se repetir na corrida porque a chuva quer participar da brincadeira. De todo modo, um recado firme de quem é, claramente, a favorita na F1 2025. Ao menos no trecho do campeonato antes da diretiva das asas flexíveis entrar em vigor, vai saber.

Verstappen conquista 3º lugar com cara de pole e só aguarda chuva cair

A classificação na Austrália teve todo jeito daquele período de 2024 em que Verstappen passava os piores perrengues e acabava se salvando de alguma forma. O terceiro lugar no grid em Melbourne é um belo resultado e que pode, tranquilamente, colocar o neerlandês no páreo pelo triunfo. É que a chance de chuva é de quase 100% e, nessas condições, Max seria candidato a vencer até se tivesse caído no Q1, como aconteceu com o companheiro Lawson, inclusive. A McLaren que se cuide.

Ferrari desaba na Austrália e também espera água para voltar na Austrália

Difícil entender o que rolou com a Ferrari na classificação. Os dados não indicam que os italianos sacrificaram totalmente o sábado pensando no domingo, mas algo se perdeu no caminho de sexta-feira para hoje. Para quem imaginava a Ferrari como maior rival da McLaren na Austrália, a definição do grid foi extremamente decepcionante e, por enquanto, Leclerc e Hamilton vão precisar ainda superar nomes como Tsunoda e Albon. Destaque-se também: o inglês segue sofrendo para se adaptar à tocada que pede o carro vermelho. Olho nisso numa condição de chuva amanhã.

Russell vai bem, mas Antonelli fica para trás

Russell começou 2025 da maneira que se espera dele: liderando a Mercedes. Em um carro que parece muito mais previsível que os antecessores, o inglês se meteu na segunda fila e pode ter duelo divertidíssimo com o rival Verstappen nos primeiros metros da corrida australiana. George vai ser a esperança prateada, já que o novato Antonelli teve um dia daqueles, estragou o assoalho em uma escapada de pista e não passou nem do Q1. Agora, o italiano tem algumas atuações incríveis na carreira na chuva, quem sabe é o que falta para chegar de vez?