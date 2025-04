5 coisas que aprendemos no sábado do GP do Japão da Fórmula 1 2025

Max Verstappen viveu um dia daqueles neste sábado, 5, no Japão. Em mais uma demonstração de nível fora da curva, o neerlandês apareceu do nada e roubou uma pole que parecia nas mãos da McLaren.

Quer dizer, até poderia se imaginar uma briga pela posição de honra, mas com George Russell, que acabou ficando para trás no Q3, em quinto. O inglês da Mercedes caiu e o tetracampeão surgiu, rugindo forte em uma volta basicamente perfeita pelo carro que tinha nas mãos.

Diga-se também que a McLaren tem motivos de sobra para sair frustrada. Não apenas perderam a pole, os papaias também contribuíram para isso: Lando Norris fez um Q3 instável, enquanto Oscar Piastri não acertou o setor 1 e ficou fora da primeira fila com os melhores setores 2 e 3. Quase inacreditável.

Verstappen vai largar na pole position no GP do Japão. Foto: Shuji Kajiyama/AP

PUBLICIDADE A Ferrari segue preocupando. Apesar de um quarto lugar surpreendente de Charles Leclerc, os italianos viram também Lewis Hamilton em oitavo e nunca pareceram minimamente capazes de desafiar pela pole no Japão. Isack Hadjar larga em sétimo, atrás de Andrea Kimi Antonelli, enquanto Alexander Albon e Oliver Bearman fecham o top-10. Gabriel Bortoleto vai largar em 17°. E o GRANDE PRÊMIO separou cinco coisas que aprendemos no sábado do GP do Japão, terceira etapa da F1 2025.

Verstappen faz mágica e rouba pole da McLaren no Japão

A posição de honra do GP do Japão vai para a galeria daqueles momentos inacreditáveis de Verstappen. É que o neerlandês parecia pedra cantada na segunda fila, muito provavelmente em quarto, já que Russell também vinha bem rápido no fim de semana. A volta da pole foi um achado, um coelho tirado da cartola em meio a uma dupla hesitante da McLaren e a forma como Max foi no limite de cada curva. Insano, como disse o engenheiro dele.

Norris e Piastri ficam no quase em dia que parecia controlado pela McLaren

Quando um favoritismo muito grande não se concretiza, existe o lado mágico, mas também o da decepção. E esse foi todo pintado de laranja no sábado em Suzuka. A McLaren parecia em modo voo de cruzeiro, controlando cada sessão e com os dois últimos setores da pista brutais. No Q3, porém, Norris sofreu na primeira tentativa, enquanto Piastri falhou na abertura da chance final. E os dois viram a zebra passear bebendo energético. Agora, torcem contra a previsão de chuva, afinal, continuam tendo bem mais carro do que Max.

Leclerc faz grande Q3, mas Hamilton sofre com Ferrari fora de ritmo

O quarto lugar conquistado por Leclerc ameniza um pouco, mas não apaga totalmente a fragilidade apresentada pela Ferrari até aqui no Japão. Mais cuidadosa após as desclassificações na China, a escuderia italiana tenta se encontrar, mas simplesmente falta ritmo no complicado traçado nipônico. Para os vermelhos, é melhor que chova para dar uma bagunçada porque, em condições normais, é quarta força por lá.

Mercedes e Russell deixam sábado com sabor amargo

A impressão, desde o TL1, era de que Russell podia ser o cara a atrapalhar a festa da McLaren no Japão. Sendo assim, o quinto lugar do inglês no grid deixa um gostinho de quero mais, sim. Especialmente porque tem um Leclerc que se meteu ali na frente. Por outro lado, a Mercedes parece forte para ganhar terreno no domingo, contando também com Antonelli, que passou de seriamente ameaçado no Q1 para sexto no Q3. Pode ajudar bastante.

Hadjar mostra resiliência em grande classificação. Tsunoda vai do céu ao inferno

O drama de Hadjar com o cinto de segurança começou no TL3 e parecia pronto para tirar o franco-argelino do prumo e causar uma eliminação precoce na classificação do Japão. Não foi o caso. Depois de muitas tentativas, a Racing Bulls fez lá uma gambiarra e o novato brilhou, pegando o sétimo lugar no grid e se colocando em ótima condição para enfim pontuar na F1. Isack ficou na frente, inclusive, de Liam Lawson e Yuki Tsunoda, personagens da polêmica troca feita pela Red Bull na semana passada. O japonês, aliás, correndo em casa foi do céu ao inferno: quase igualou Verstappen no Q1 e, na sequência, fez um Q2 tenebroso, ficando bem longe da vaga no top-10.