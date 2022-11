Abel Ferreira e Rubens Barrichello se encontram no paddock do GP de São Paulo de F-1

Publicidade

O técnico do Palmeiras Abel Ferreira compareceu nesta sexta-feira ao Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O português teve um breve encontro com Rubens Barrichello no paddock logo após o primeiro treino livre no Autódromo de Interlagos.

Campeão brasileiro com o Palmeiras, Abel Ferreira parou para atender diversos fãs enquanto circulava pelo local. O treinador ainda tem mais um compromisso pelo Brasileirão com o clube alviverde neste domingo, às 16h, em visita ao Internacional, em Porto Alegre.

Abel Ferreira é um grande fã de automobilismo. Em 2021, ele também marcou presença na corrida em Interlagos. O técnico do Palmeiras tirou fotos com todos os fãs que o abordavam. Também conversou com integrantes da equipe Williams, entre eles o piloto americano Logan Sargeant, de 21 anos, que aspira uma vaga de titular na escuderia de Grove.

Rubens Barrichello e Abel Ferreira conversam em Interlagos Foto: Marcos Antomil/ Estadão

Na quarta-feira, Abel Ferreira recepcionou o piloto Lando Norris, da McLaren, no Allianz Parque. O britânico assistiu à vitória de virada do Palmeiras sobre o América-MG na partida em que ergueu a taça do 11º título nacional.

Ao término do Brasileirão, Abel vai tirar um período de férias durante a Copa do Mundo do Catar. O português reafirmou seu desejo de se desligar completamente do futebol neste período, tendo recusado convites para comentar o Mundial por emissoras de TV.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terá seu treino classificatório para a corrida sprint logo mais, às 16h. No sábado, as atividades começam às 12h30 com mais um treino livre. A corrida sprint terá largada às 16h30. No domingo, a prova principal acontece às 15h.