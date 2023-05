Acidente assustador termina em capotagem múltipla na Turismo Nacional; veja vídeo

Um forte acidente marcou a abertura da segunda etapa da temporada 2023 da fórmula Turismo Nacional. No começo da tarde deste sábado, dia 27, no Autódromo Internacional de Tarumã, os pilotos Thiago Tambasco e Guilherme Sirtoli acabaram tocando os carros um do outro na reta dos boxes, perderam o controle dos veículos e atingiram em cheio o muro de proteção com violência. O acidente ocorreu pouco depois da largada, com quatro carros disputando posições lado a lado.

Dois carros levaram a pior, o Chevrolet New Onix de numeração 46 e um New Onix de numeração 65. Após o toque, ambos capotaram várias vezes na pista e criaram uma imagem assustadora para os espectadores da corrida. Felizmente, não houve nenhuma fratura grave dos pilotos envolvidos. Eles foram socorridos e atendidos pelos médicos no local.

O paranaense Sirtoli escapou ileso do acidente. Já Tambasco teve de ser ajudado pela equipe de resgate e foi encaminhado para o centro médico do Autódromo de Tarumã. Após os primeiros exames, foi detectado uma fratura em um dos dedos da mão esquerda, além de possível fratura na mão direita, que apresentava luxação e seria mais bem investigada. O piloto foi encaminhado na sequência para o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, para exames mais detalhados.

Thiago Tambasco e Gui Sirtoli protagonizaram um forte acidente após impacto no muro da reta dos boxes. Foto: Duda Bairros/Vicar

“Foi um acidente de corrida, sem culpa de ninguém. Estamos sujeitos a isso, mas felizmente estamos bem e vivos. Nunca tinha visto cinco carros lado a lado, ainda mais em uma pista como a de Tarumã. Pela imagem, você pode ver que os três carros colam um no outro, todo mundo estava muito rápido, e o piloto não consegue mais ter ação. Os veículos tomam uma direção aleatória”, diz Gui Sirtoli, um dos envolvidos na batida.

A corrida parou até o fim do atendimento e depois ela continuou, sendo vencida por Juninho Berlanda. O piloto do Toyota Yaris não foi o primeiro a completar a prova, mas uma punição de cinco segundos para o seu rival, Fabrício Lançoni, lhe garantiu a vitória. Lançoni ainda viu Ernani Kuhn terminar em segundo e teve de se contentar com o terceiro lugar após a punição. Já na segunda disputa, Berlanda sobrou na pista e venceu com facilidade.

A segunda etapa da Turismo Nacional em 2023 tem sequência neste sábado, com a disputa de quatro corridas, e será concluída no domingo, com mais duas provas. A competição é promovida pela Vicar e coloca carros de turismo para correr entre si.