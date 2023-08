Acidente na MotoGP: categoria se mobiliza a ajudar famílias de mortos e discute segurança

Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e André Veríssimo Cardoso, de 42, pilotos da Moto1000GP, morreram neste domingo, após acidente da etapa de Cascavel, no Paraná. Na primeira volta, André caiu de sua moto e ficou no meio da pista, entre os pilotos que passavam em alta velocidade. Alguns conseguiram desviar. Érico Veríssimo não conseguiu e o atropelou. Ambos morreram no hospital. O incidente fez com que a entidade realizasse reuniões nesta segunda-feira, para endereçar novas questões relativas à segurança dos pilotos na competição.

Segundo apurou o Estadão, a entidade está mobilizada e focada a assistir os familiares de Érico e André, além de prestar todo o apoio, suporte e arcar com os custos do translado dos corpos. A 4ª Etapa da Moto1000GP, no Autódromo Zilmar Beux, parou imediatamente após o choque e ambos foram socorridos antes de serem levados para o hospital da cidade. Érico morreu assim que chegou. André Cardoso, que foi atropelado, veio a óbito horas mais tarde.

Ainda na tarde desta seguda-feira, os dirigentes da Moto1000GP irão se reunir em Cascavel para discutir os próximos passos da categoria, em especial os aspectos de segurança nos autódromos. No caso do acidente deste domingo, não houve tempo ábil para que os pilotos deixassem a pista após André cair de sua moto; uma das possibilidades, segundo especialistas, é o aviso sonoro, além das bandeiras de sinalização, no caso de acidentes.

O tempo de resposta, com o atendimento médico aos acidentados, também é um ponto de atenção. André chegou a levantar a mão no meio do asfalto na tentativa de sinalizar aos outros pilotos, mas não foi suficiente para evitar a tragédia. A prova e as demais atividades em Cascavel foram suspensas ainda no domingo.

As mudanças em aspectos de segurança, que ainda serão anunciadas pela categoria, devem entrar em vigor na próxima etapa, que acontece nos dias 6 e 8 de outubro em Curvelo, Minas Gerais. Um inquérito será instaurado pela Polícia Civil do Paraná. Apesar do mesmo sobrenome, os dois pilotos não eram parentes. Érico era natural de Olinda, Pernambuco, casado e deixa um filho de cinco anos. Já André nasceu na cidade de São Paulo e foi publicitário antes de entrar para o mundo da motovelocidade.

Como se deu o acidente

As imagens do acidente impressionam, com as vítimas se chocando no meio da pista da etapa de Cascavel. Os pilotos não conseguiram resistir aos ferimentos. O óbito de Érico foi confirmado às 15h16 e o de André, às 16h51, do horário de Brasília, do domingo. O grid tinha 30 pilotos, contando com os dois mortos.

Érico, que não conseguiu desviar a tempo, acertou André na região frontal de seu corpo, quando ele se levantava após cair no meio da pista. No incidente, o condutor da moto não tinha visão do piloto, que ainda estava ajoelhado no asfalto e em uma descida. Além disso, havia seis pilotos entre Érico e André, o que impossibilitou que houvesse tempo de realizar a manobra.

O breve tempo de contato foi crucial para que os pilotos viessem a óbito, aponta Rodrigo Kleinubing, perito e engenheiro. O choque durou menos de 0,1 segundo, o que aumenta a intensidade da força, que é inversamente proporcional ao tempo. “É preciso saber a velocidade para calcular exatamente a intensidade do impacto, mas o curto tempo pode ter gerado uma força superior a uma tonelada.”

Ambos os condutores utilizavam os equipamentos de proteção, obrigatórios em categorias de motovelocidade. André perdeu o controle da moto na entrada da reta, algo comum em acidentes do tipo, no qual a curva é fechada. “O motociclismo tende a praticar o que existe de mais eficiente em prevenção de acidentes, mas casos como esse podem exigir um estudo mais profundo do ocorrido por especialistas para entender se equipamentos diferentes se fazem necessários”, cita Vital Fernandes Araújo, médico pós-graduado em medicina ortomolecular.