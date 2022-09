Alonso e Hamilton fazem as pazes após troca de farpas no GP da Bélgica de F-1

Protagonistas de uma troca de farpas acalorada após o GP da Bélgica de Fórmula 1, realizado no último fim de semana em Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, ao que parece, fizeram as pazes antes do início das atividades do GP da Holanda, que será realizado na pista de Zandvoort, a partir desta sexta-feira.

Na tradicional coletiva de imprensa precedente das atividades de pista, Alonso tratou de se retratar com o colega, que dividiu McLaren em 2007, em uma época de bastante rixa entre os dois. Após ter chamo o heptacampeão mundial de “idiota” pela batida protagonizada na Bélgica, o piloto da Alpine tratou de colocar panos quentes na situação.

“Espero que, quando estivermos fazendo as gravações para TV, eu possa me aproximar dele e pedir desculpas, se ele entendeu dessa maneira. Não tenho absolutamente nenhum problema com ele. Como eu disse, tenho um grande respeito por ele”, disse Alonso.

Lewis Hamilton e Fernando Alonso colidiram no GP da Bélgica de F-1. Foto: John Thys/AFP

Do outro lado, há dois dias, Hamilton também reconsiderou a atitude e voltou atrás na decisão de não falar mais com o antigo companheiro. Em seu Instagram oficial, o britânico postou uma galeria de fotos relacionadas à corrida, sendo a última delas a imagem de um boné autografado e com a dedicatória assinada destinada a Alonso, como um gesto de colocar um ponto final na rusga dos dois.

A Fórmula 1 retorna às pistas neste fim de semana com o GP da Holanda, 15ª etapa do Mundial, que é liderado por Max Verstappen, da Red Bull, com 284 pontos. Lewis Hamilton ocupa a sexta posição, com 146 tentos. Fernando Alonso, que tem mudança confirmada para a Aston Martin em 2023, é o nono, com 51 pontos conquistados até aqui.