Alonso vibra com Aston Martin no Catar, mas alerta sobre perigo da McLaren: ‘Vão nos ultrapassar’

Depois de sofrer com o ritmo da Aston Martin nos GPs de Cingapura e do Japão de Fórmula 1, Fernando Alonso parece ter retomado a forma e conseguiu uma boa classificação nos treinos do Catar. Durante a sessão que definiu o grid para a corrida deste domingo, o espanhol encaixou uma boa volta e se valeu da punição aplicada à dupla da McLaren para subir para o quarto lugar.

Embora reconheça o bom equipamento para disputar a etapa em Lusail, Alonso admitiu que o fim de semana é longo e ainda tem muito trabalho pela frente antes de somar bons pontos no Mundial de Construtores. “Estou muito feliz. Fazia algum tempo que não éramos competitivos o suficiente para conquistar uma terceira fila (que virou segunda após as punições de Lando Norris e Oscar Piastri)”, elogiou o espanhol.

Fernando Alonso vai largar na quarta posição do Grande Prêmio do Catar. Foto: Karim Jaafar/ AFP

Alonso parecia bastante animado com os resultados desta sexta. “Fico feliz com a performance hoje. O carro foi bem no TL1, mesmo em condições complicadas, e também foi competitivo na classificação. Mas é apenas o primeiro passo. O fim de semana é longo”, apontou o bicampeão.

Recentemente, Fernando Alonso cutucou a McLaren e afirmou que o time britânico estava confiante em uma disputa direta com a Aston Martin pelo quarto lugar entre os construtores. Após a classificação, no entanto, o espanhol mudou a postura e reconheceu que o time liderado por Andrea Stella pode ser uma ameaça.

“Ainda temos a sprint e a corrida principal, mas acho que é um bom começo. A McLaren está em um momento melhor, marcando pontos com os dois carros, são muito fortes. Em algum momento, vão nos ultrapassar e teremos de aceitar isso. Até agora, ainda estamos na frente e vamos tentar nos defender a cada corrida”, disse./ GRANDE PRÊMIO.