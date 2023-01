Alpine fala em disputar pódio de Mundial de Construtores da Fórmula 1 com novo carro

Incentivo não falta para Pierre Gasly, novo contratado, e Esteban Ocon estrearem na nova temporada de Fórmula 1 na equipe Alpine. A escuderia está muito otimista com o novo carro, o A523, que será lançado no dia 16 de fevereiro em Londres. Depois de fechar na quarta posição no Mundial de Construtores de 2022, a confiança é em brigar com as poderosas Red Bull, Ferrari e Mercedes pelo pódio.

Ao menos é o que garante o CEO da equipe, Laurent Rossi. Ele afirmou nesta quarta-feira que o P4 de 2022 foi o primeiro e “importante passo” para começarem a lutar pelo campeonato.

“No início da temporada, o objetivo era colocar uma nova estrutura, o que fizemos. Essa estrutura era para trazer inovações, upgrades ao longo de toda a temporada, para ser mais competitivo, o que fizemos e o que culminou, em última análise, em uma posição melhor, o que estamos muito perto de fazer”, afirmou Rossi.

Pierre Gasly deixou a AlphaTauri e será piloto da Alpine em 2023. Foto: Ben Stansall/ AFP

“É sempre melhor terminar em 4º do que em 5º, sem dúvida. Portanto, é importante, não apenas financeiramente, mas também pelo momento. Dissemos que iríamos tentar progredir todos os anos para alcançar o máximo possível com as equipes de ponta. É importante não perder o primeiro passo. Espero que possamos chegar lá.”

Em 2022, ano no qual conviveu com muitas quebras, a Alpine viu Ocon flertar com o pódio no Japão, quando cruzou a linha de chegada em quarto. Foram 173 pontos somados pela equipe, 18 a mais que em 2021, quando Alonso terminou em terceiro no Catar. Seguir nessa crescente de pontos é a posta da escuderia, bastante animada com o novo carro.