Após bicampeonato, Verstappen planeja título de construtores para Red Bull

Continua após a publicidade

O bicampeonato conquistado, neste domingo, 9, em Suzuka, no Japão, não é o único objetivo para Max Verstappen em 2022. O piloto holandês vai em busca do título de construtores para a Red Bull nas quatro últimas corridas do ano.

O trabalho de Verstappen e do companheiro Sergio Pérez não é dos mais difíceis, porque a Red Bull soma 619 pontos, contra 454 da Ferrari. “Estamos liderando os construtores, então realmente queremos nos concentrar nisso também para esta conquista. Foi um ano muito especial e é algo que você realmente precisa se lembrar, porque esse tipo de ano você não tem com muita frequência.”

Aos 25 anos, dono de 32 vitórias na F-1, 12 somente nesta temporada, Verstappen estava eufórico após o GP do Japão. “É uma loucura. Eu sinto emoções muito misturadas. Que ano tivemos até agora. Tem sido incrível. É algo que eu nunca poderia imaginar acontecer depois do ano passado, quando lutamos até o fim e tendo um carro tão bom novamente este ano.”

Verstappen aproveitou para agradecer o trabalho de toda a equipe. “Sou muito grato a todos que contribuíram para o sucesso. Toda a equipe aqui na pista, mas também na fábrica, trabalhando constantemente e nunca perdendo motivação para tornar o carro mais rápido.”

O piloto da Red Bull, Max Verstappen, da Holanda, segura o troféu no pódio durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão. Foto: Toru Hanai/AP

O fato de conquistar o título em Suzuka, casa da Honda, fábrica fornecedora do motor dos carros da Red Bull, foi mais uma motivo para Verstappen festejar bastante. “O trabalho que fizemos em conjunto com a Honda durante todo o ano está melhorando constantemente e rapidamente. Ganhar agora duas vezes com eles é muito emocionante, especialmente aqui, com todos assistindo. Dá um pouco mais de pressão, mas é uma pressão boa, é uma pressão positiva. Estou muito orgulhoso de podermos fazer isso aqui.”

Continua após a publicidade

Solicitado para comparar suas vitórias de 2021 e 2022, Verstappen acrescentou: “Acho que o primeiro é sempre um pouco mais emocionante. Mas a segunda provavelmente é ainda mais bonita. A temporada foi marcante com as vitórias, as grandes corridas, o trabalho em equipe e as dobradinhas que tivemos.”