Hamilton se desculpa após briga com a Mercedes no GP da Holanda de F-1: ‘Perdi a cabeça’; entenda

Hamilton chegou a sentir neste domingo o gostinho do que seria a primeira vitória na temporada, no GP da Holanda. O inglês liderou a corrida, mas um erro de estratégia da Mercedes durante o safety car fez com que ele terminasse a prova em quarto. Ainda na pista, o piloto estourou com os membros de sua escuderia: “Eu não posso acreditar que vocês me ferraram assim. Não consigo descrever o quão chateado estou.”

O heptacampeão liderava a disputa quando o safety car foi chamado. O inglês continuou com pneus médios, enquanto Max Verstappen, Charles Leclerc e seu companheiro de equipe, George Russell, apostaram nos macios. Hamilton não suportou a pressão e foi ultrapassado pelo trio. Mais calmo, depois, ele explicou a situação.

Leia também Sainz se irrita com ritmo e erros da Ferrari após 8º lugar no GP da Holanda de F-1: ‘Bagunça total’

Nas paradas dos boxes, a Mercedes optou por continuar com os pneus médios para Lewis Hamilton Foto: Christian Bruna/AFP

“Acho que tínhamos carro para vencer. Dadas as circunstâncias, o que foi perdido com o safety car virtual e o safety car, acho que o carro e as estratégias estavam boas até aquele momento das paradas. Estava sendo a melhor (prova) do ano. Os caras estavam acertando. Esperava conseguir uma dobradinha para a equipe, especialmente em um ano não tão bom, sem uma vitória desde o Brasil. Estava ao nosso alcance, e o safety car não ajudou. Eu estava no limite de uma crise de nervos”, afirmou.

Hamilton também se desculpou com os membros de sua equipe. “Perdi a cabeça por um segundo, e acho que eles sabem que é por causa da paixão. Éramos mais rápidos do que a maioria. Se não fosse pelo safety car, poderíamos ter desafiado os rivais com a estratégia de uma parada só, o que não acho que os outros iam conseguir”, disse.

Chefe da Mercedes, Toto Wolff optou por tratar do caso internamente. “Lewis, me desculpe. A estratégia não deu certo. Fizemos o que discutimos pela manhã. Corremos o risco e não deu certo. Vamos discutir entre nós no escritório.”

Por outro lado, George Russell comemorou o ritmo do carro da Mercedes. “Acho que, como equipe, mostramos um ritmo incrível. O resultado final não foi o que esperávamos, mas isso nos dá muita confiança para o futuro. É incrível ver três equipes diferentes no pódio e estamos nos aproximando cada vez mais do degrau mais alto”, finalizou. Com o quarto lugar no GP da Holanda, Hamilton chegou a 158 pontos, na sexta colocação do Mundial de Pilotos.