Argentino Matías Rossi fica com a vitória em casa na etapa de Buenos Aires da Stock Car 2023

Matías Rossi mostrou que quer muito o bicampeonato da Stock Car. O piloto da Full Time venceu a corrida 2 da nova etapa, no Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires, neste domingo, dia 8. Foi a quinta vitória na carreira do piloto argentino, e a terceira somente neste ano. Rubens Barrichello (Mobil Full Time) e Rafael Suzuki (Pole Motorsport) fecharam o pódio.

A segunda prova teve começo semelhante à primeira. Logo no início, um acidente com Cacá Bueno, da KTF Sports, acionou o safety car. O piloto teve condições de seguir na prova. O ritmo, contudo, diminuiu. Quando a corrida foi retomada, Matías Rossi mostrou por que era favorito em casa. Com bom uso do push, o argentino distanciou-se de Rubens Barrichello.

Após a parada do atual campeão, Rossi passou a defender a liderança. O argentino havia feito o melhor tempo nos treinos de sexta-feira. Ele brigou até o Q3 pela pole no sábado, mas não conseguiu largar na frente. Na primeira prova, perdeu posições e precisou usar da estratégia de poupar para a segunda metade da etapa. Atrás de Rossi e Rubinho, Gianluca Petecof (Full Time) vinha em terceiro. Foi um grande final de semana do jovem que vem brilhando na temporada 2023 da Stock Car. Rafael Suzuki (Pole Motorsport) e Thiago Camilo (Ipiranga Racing) passaram Petecof. Apesar da vitória de Casagrande na corrida 1, a boa chegada da dupla, e até mesmo de Rubinho, ainda mantém quente a disputa pelo título.

Faltando três minutos para a última volta, César Ramos (Ipiranga Racing) vinha pela reta com o push acionado e bateu na traseira de Bruno Baptista (RCM), que saía dos boxes. Foi uma nova sinalização para o safety car, com detritos na pista. Houve expectativa para que a prova acabasse com bandeira vermelha, o que já levou à equipe de Matías Rossi a comemorar antecipadamente. Porém, a organização manteve a corrida por mais tempo. Os pilotos que se envolveram no acidente não se machucaram e apenas deixaram a pista.

A prova não foi encerrada precocemente, mas terminou com o safety car guiando o pelotão. A bandeirada quadriculada confirmou a festa argentina em Buenos Aires e a consolidação de Matías Rossi como o principal nome estrangeiro da história da Stock Car. Vindo por fora, o piloto também colocou-se na disputa para o campeonato.

Resultado da corrida 2

