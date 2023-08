Átila Abreu vence prova da Stock Car, que é encerrada com bandeira vermelha após acidente

Átila Abreu venceu a segunda prova da sétima etapa da Stock Car. O piloto da Pole Motorsport superou a confusão no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, neste domingo, dia 27. Rafael Suzuki fez a dobradinha de equipe e ficou em segundo. Rubens Barrichello (Mobil Full Time) fechou o pódio. Foi a 18ª vitória de Átila na carreira e a primeira na temporada. O que marcou a corrida, porém, foi o acidente que encerrou a prova. Daniel Serra é o novo líder do campeonato.

A prova começou tensa, como é característica das segundas corridas da Stock Car. O safety car entrou na pista logo após a largada. Embora a saída tenha sido tranquila, uma batida em Matías Rossi (Full Time) fez embolar o pelotão. Paralelo a isso, enquanto a Ipiranga Racing ainda comemorava a vitória de César Ramos na corrida 1, um balde de água fria veio. Thiago Camilo teve de abandonar a prova por vazamento de óleo. O piloto teve um final de semana para esquecer em Goiânia, depois de ficar apenas em 17ª na primeira corrida. Ele perdeu a liderança do campeonato ao final desta etapa para Daniel Serra. Dudu Barrichello (Mobil Full Time) era o primeiro da corrida 2 na largada, mas também deixou a disputa depois da confusão.

Na pista, a corrida foi retomada faltando 20 minutos para o final. A janela de boxes já estava aberta. Com pneus quentes e já desgastados, Ricardo Maurício (Eurofarma) sofreu e teve de abandonar a prova depois de furar um pneu. Quem ficou na disputa foi para o “tudo ou nada”. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), que terminousomente em sétimo na primeira prova, foi para cima dos adversários para tentar buscar pontuação suficiente e tirar a liderança de Thiago Camilo e passar Daniel Serra na classificação geral.

Carro de Casagrande ficou destruído. Piloto saiu mancando, mas não teve lesões graves. Foto: Reprodução

A estratégia de Rubens Barrichello (Mobil Full Time) de dar preferência à corrida 2 funcionou e ele subiu posições até ficar em terceiro. Na frente dele estavam apenas Átila Abreu e Rafael Suzuki, ambos da Pole Motorsport. Essa era a configuração do top-3 e faltavam cinco minutos para o final da prova, quando uma Nelson Piquet Jr. bateu no carro de Gabriel Casagrande. O paranaense girou e teve o carro destruído. Cacá Bueno (KTF Sports), que vinha com push, foi atingido e ficou sem uma das rodas. O pneu de Cacá chegou a atingir ainda Felipe Massa (Lubrax Podium) e Rodrigo Baptista (KTF Sports). A prova foi encerrada com bandeira vermelha. Casagrande saiu do carro mancando, mas ninguém se machucou gravemente. Mesmo com apenas três rodas, Cacá conseguiu terminar a corrida em décimo e pontuar. Já nos boxes, Nelson Piquet Jr. demonstrou preocupação com Casagande, mas fez questão de dizer que o acidente foi culpa do piloto do carro 83.

Carro de Cacá Bueno terminou corrida 2 sem uma das rodas. Foto: Reprodução

Classificação final da corrida 2 na sétima etapa da Stock Car

Continua após a publicidade