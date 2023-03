Aurelia Nobels tem Senna como referência e ganha espaço na Ferrari em universo dominado por homens

Ela carrega três nacionalidades em seu DNA, mas é a bandeira do Brasil que fala mais alto em seu coração. Aos 16 anos, Aurelia Nobels já assume o papel de desbravadora e é a primeira mulher “brasileira” a integrar a equipe da Ferrari. Nessa obstinação pela velocidade, sua rotina passa longe das meninas de sua idade. Ao invés de shoppings, baladas e diversão com os amigos, seu dia é composto por treinos físicos, dieta balanceada e imersão com mecânicos e pilotos para entender a engrenagem que move o mundo das corridas. Guiando o sonho de um dia estar na Fórmula 1, surge o exemplo de Ayrton Senna, piloto brasileiro tricampeão mundial, morto em 1994 .

Oriunda de uma família apaixonada pelo automobilismo, Aurelia é filha de belgas, nasceu em Boston, nos Estados Unidos, mas teve o Brasil como destino já a partir dos três anos. Atualmente morando em Maranello, na Itália, ela conversou com o Estadão por videoconferência. O primeiro tema da entrevista foi a identificação com Ayrton Senna e como ele despertou nela o desejo de competir.

“Temos muitas coisas do Senna na casa da minha família. Meu pai sempre foi fã dele. Assisti a muitas entrevistas e sempre gostei de seu estilo. O fato de fazer questão de representar o país natal me tocou. Aqui na Itália, tenho uma bandeira do Brasil no meu macacão. O Ayrton tinha também uma conexão muito forte com os torcedores e essa característica é uma coisa que sempre me chamou a atenção”, afirmou.

Depois de iniciar no kart com o irmão Ethan e contar com o apoio do pai, Kevin Nobels, para ingressar nesse mundo das corridas com apenas dez anos, essa americana com alma brasileira viu sua vida mudar ao vencer o programa FIA Girls on Track - Rising Stars, em 2022, uma seletiva global que visa estimular a entrada de mulheres na Fórmula 1. O resultado credenciou a representante da Shell a integrar o elenco de pilotos da Ferrari Driver Academy, em Maranello.

Aurelia Nobels em ação na pista pela Fórmula Brasileira em 2022 Foto: Magnus Torquato

Além de trocar a segurança e o conforto com a família pela vida solo na Itália, uma temporada completa na Europa vai ser o seu desafio a partir de agora, já que ela vai disputar a Fórmula 4 Italiana. O nível de competitividade internacional, no entanto, não chega a ser uma novidade para essa adolescente. No ano passado, além de participar das corridas na temporada inaugural da F-4 Brasil, Nobels disputou provas nos campeonatos da Espanha e da Dinamarca.

A equipe que vai defender já está definida: é a Prema Racing, uma das grandes forças das categorias de monopostos do mundo. “A responsabilidade de fazer parte de um time tradicional é enorme. Não vai ser um desafio fácil, mas vou me dedicar ao máximo para evoluir ainda mais como piloto de corrida”, comentou.

Na entrevista, ela abriu espaço para mostrar como lida com a pressão de estar num universo dominado por homens na pista e nos boxes. Falou sobre as dificuldades iniciais e como foi transformando a “insegurança da mudança” em combustível para manter vivo o seu sonho. “No começo foi difícil entender essa situação. Fazer parte da Ferrari e morar sozinha na Itália. É complicado colocar isso na cabeça. Mas quando cheguei, caiu a ficha. Oportunidade única. Então, tinha que dar tudo. Graças a Deus, trabalhando muito, estou sempre aprendendo uma coisa nova.”

A personalidade forjada em meio ao desafio de distanciamento familiar deu traço a uma jovem obstinada. Aos 16 anos, além de português, ela também fala inglês, espanhol, francês e, agora, estuda italiano. “Eu me acostumei. Estou gostando muito dessa fase de morar aqui, do aprendizado, de conhecer gente nova. A maioria das pessoas me apoiou quando cheguei. Obviamente sempre tem quem critique, mas tento não prestar atenção. Foco no que tenho de fazer”, disse.

Apoiada na estrutura oferecida pela Ferrari, todo o tempo é aproveitado. Normalmente, já está pronta para a primeira atividade a partir das 8h. Exercícios em dois períodos na academia para aprimorar a forma física, e aulas de italiano, são apenas parte de suas tarefas. Por meio do “technical training”, ela tem aulas sobre o desempenho do carro, assim como uma maior integração para tirar dúvidas e ter uma comunicação mais produtiva com os mecânicos.

Além disso, o mental training é um outro diferencial que faz parte desse projeto de desenvolvimento. Ali, eles têm dados de diversos pilotos que começaram criança e depois conseguiram chegar ao topo. Um exemplo claro e atual é o monegasco Charles Leclerc, piloto da própria Ferrari na Fórmula 1.

Neste processo de cuidados e conhecimento dos atletas, até o descanso é estudado. Por meio do “sleep assesment”, que numa tradução livre, pode ser entendido como “assessoria do sono”, o descanso noturno é rastreado. “Temos de contar tudo. Querem saber como estamos dormindo, a que horas despertamos, o horário de dormir, se acordamos durante à noite, ou seja, todas as informações.”

CUIDADO FORA DAS PISTAS

Se a parte física e técnica estão em dia, o lado emocional também precisa estar sob controle. Em contraste com a velocidade dos boxes e o ruído dos motores, o autoconhecimento também é trabalhado pela adolescente. “Faço meio que uma meditação. Cuido da respiração, fico calma, procuro não pensar muito e às vezes é melhor estar sozinha ou ainda com a família. Gosto também de conversar com meu coach (normalmente um ex-piloto focado no aspecto da pilotagem) para ver os pontos onde posso melhorar.”

Dona de um estilo arrojado nas pistas, ela já deu alguns sustos na família, mas nunca chegou a sofrer acidente grave. “Minha mãe tem muito medo. Mesmo assim faz questão de me acompanhar e vai em todas as corridas. É sempre muito importante a presença deles (família) para passar mais segurança.”

Aurelia Nobels quer seguir os passos de Ayrton Senna e chegar na Fórmula 1 Foto: Magnus Torquato

Neste início de ano, surgiu a oportunidade de um contato com Charles Leclerc e Carlos Sainz, os dois pilotos ferraristas que vão disputar o Campeonato Mundial deste ano. Atenta aos movimentos da dupla, a primeira impressão foi bastante positiva. “Os dois são bem legais. Eu os conheci quando vieram testar os carros em Maranello. Vi tudo que falaram quando estavam dirigindo. Deu para perceber que são bem tranquilos e muito sérios no que estão fazendo.”

Já sobre a maior integração das mulheres no automobilismo, a constatação é de que, na Europa, as meninas já estão sendo mais inseridas no esporte do que no Brasil. “Eles estão incentivando muito a participação feminina. Querem ver uma mulher daqui a alguns anos na Fórmula 1. Tem a Maya (Weug, primeira mulher a ingressar na Academia da Ferrari) e eu me dou muito bem com ela. Espero que, também com o meu exemplo, eu possa estimular muitas meninas que tenham este mesmo sonho.”

O calendário do Campeonato Italiano de F4 terá sete etapas onde três corridas serão disputadas em cada data estipulada. Assim, ela vai competir ao menos em 21 provas no ano. A primeira delas acontece no dia 23 de abril em Imola, e a última, marcada para o dia 15 de outubro, será realizada em Vallelunga. Resta agora a essa menina prodígio colocar em prática o aprendizado para seguir em busca do seu sonho. “Poder estar aqui está sendo realmente uma realização!”