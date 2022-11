Autódromo de Interlagos inaugura busto de Ayrton Senna de 3,5 metros para GP de São Paulo de F-1

Publicidade

Foi inaugurada nesta quarta-feira no Autódromo de Interlagos um busto de 3,5 metros de altura e 550 quilos em homenagem a Ayrton Senna. A obra foi feita pela sobrinha do ídolo brasileiro, Lalalli Senna. A escultura tem revestimento de alumínio polido e se encontra no setor A.

“Nosso Senna” ainda não está à exposição do público em geral. Em fevereiro de 2023, a prefeitura de São Paulo prevê tornar a área acessível, sem a necessidade de ingressar no Autódromo para vê-la. Também haverá novidades tecnológicas, de olho na interatividade com os visitantes. Um QR Code levará o público a conhecer histórias de Ayrton Senna, músicas preferidas e outras curiosidades.

Leia também Lewis Hamilton reivindica esporte como espaço para causas sociais: ‘Tenho uma voz e vou usá-la’

O evento contou com a presença de Viviane Senna, irmã de Ayrton, do prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) e do CEO do GP de São Paulo, Alan Adler. O chefe do Executivo paulistano havia comentado recentemente que a obra era um pedido de Viviane Senna, que gostaria de ter um espaço na cidade para a visitação de turistas estrangeiros fãs do tricampeão mundial de Fórmula 1.

Evento de inauguração da escultura “Nosso Senna”, feita pela artista plástica Lalalli Senna e que ficará no setor A de Interlagos a partir desta quarta-feira Foto: Alex Silva/ Estadão

Lalalli Senna mostrou em suas redes sociais todo o passo a passo para a execução da obra de arte. Antes de levar a escultura para o Autódromo, Lalalli a exibiu para a sua família e deixou Neyde Senna, a mãe de Ayrton emocionada principalmente com a semelhança entre a obra e o tricampeão mundial.

“É um momento muito especial poder estar aqui em Interlagos e ver de perto a emoção de todos ao olhar a obra pela primeira vez. Essa escultura foi um pedido da minha avó, Dona Neyde, mãe do Ayrton, e ela realmente gostou bastante. A minha sensação é de realização ao poder entregar essa homenagem para todos que puderem vir a Interlagos, já que essa obra é um presente da família aos fãs de Ayrton e uma forma de retribuir o carinho que temos recebido por tantos anos”, diz Lalalli sobre a reação dos familiares.

Continua após a publicidade

“O Ayrton era uma figura admirada por muitas pessoas, por ter representado tão bem os aspectos luminosos do Brasil com garra, força e vencendo do jeito certo. A minha ideia é que as pessoas também vejam a si mesmas na imagem dele, como parte desse Brasil luminoso e vencedor, pois ele existe em cada um de nós. Além disso, a figura pública do ‘Ayrton Senna do Brasil’ foi formada com o carinho das pessoas que torceram por ele. E isso está refletido na obra. E o Ayrton, se estivesse aqui, sendo a pessoa que eu conheci, com certeza estaria olhando de volta, e devolvendo o carinho a todos que o deram tanto suporte por todos esses anos, então de alguma forma a obra está aqui fazendo isso por ele também”, completa Lalalli.