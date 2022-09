Autódromo Velocitta chega à marca de 20 largadas na Stock Car e tem briga pela liderança

O autódromo Velocitta, palco deste fim de semana na Stock Car, chegará a uma marca expressiva no próximo domingo (4). Serão 20 largadas no circuito mais jovem da competição, que passou a receber provas em 2017. Ele é localizado em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Segundo a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o Velocitta é considerado uma pista de nível 3. São 3943 metros de extensão e 14 curvas que caracterizam o circuito como um dos mais atualizados do país. O autódromo foi inaugurado em 2012, mas recebeu a primeira prova em 6 de agosto de 2017, vencida por Felipe Fraga. Agora, o maior campeão do Velocitta é Thiago Camilo, com três conquistas.

Leia também Medvedev derrota chinês e vê confronto com Kyrgios como ‘decisivo’ no US Open

O campeonato da Stock Car, por outro lado, está aberto. Gabriel Casagrande lidera a competição com 206 pontos, seguido por Daniel Serra (com 184) e Matías Rossi (com 171). O argentino, inclusive, é o piloto que mais fez ultrapassagens nesta temporada e também já venceu no autódromo.

O Velocitta, no interior de São Paulo, recebe a oitava etapa da temporada da Stock Car.

Neste ano, já foram disputadas 14 corridas, com o maior número de vitórias empatado entre Toyota e Chevrolet. Nas poles, a última tem a vantagem: Gabriel Casagrande na Corrida de Duplas e no Velopark, Daniel Serra no Galeão e Marcos Gomes, também no Velopark. A Toyota marcou a posição de honra com Rubens Barrichello em Goiânia, Ricardo Zonta no Velocitta e Felipe Lapenna em Interlagos.

A primeira corrida acontece no domingo, 4, às 13h10, e a segunda às 13h45. O evento será transmitido pelo Estadão, além de Band, SporTV, YouTube e Facebook da categoria, Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv e o canal da Revista Capital Econômico.

Continua após a publicidade

Confira o grid de largada para a etapa de Velocitta: