Balão no formato do capacete de Ayrton Senna homenageia tricampeão de F-1 ao redor do mundo

O icônico capacete amarelo de Ayrton Senna serviu de inspiração para a confecção de um balão de ar quente que irá homenagear o tricampeão brasileiro de Fórmula 1 ao redor do mundo a partir deste mês. Um voo no Festival Internacional Del Globo, no México, um dos principais eventos do balonismo na América Latina, será realizado em novembro.

O balão possui 27 metros de altura e 18,8 metros de largura, além de 3.000m3 de volume. Batizado de SS-SENNA30, o balão foi projetado por Rodrigo Silva, gerente da empresa Aeromagic Balloons, e pelo piloto de balão Ricardo de Almeida. Os idealizadores do projeto pretendem realizar apresentações também no Brasil para homenagear o piloto morto em 1994.

Leia também Galvão Bueno resgata tradição brasileira e pinta rua de São Paulo com as cores da seleção

“O Senna não é apenas de um atleta que nos representou por tantos anos na F-1. Trata-se de um verdadeiro exemplo de ser humano, que deixou um legado enorme para o nosso País, que é o Instituto Ayrton Senna. Por tudo isso, nós, como fãs, decidimos realizar esta homenagem. Nossa vontade é divulgar ainda mais o sobrenome Senna ao redor do mundo”, diz Rodrigo.

Balão no formato do capacete de Ayrton Senna possui 27 metros de altura e 18,8 metros de largura

O SS-SENNA30 comporta até quatro pessoas para voo cativo, sendo um piloto e três visitantes. O balão é licenciado pela Senna Brands, empresa criada pela família de Ayrton Senna para gerir e maximizar os ativos das marcas relacionadas ao tricampeão mundial. Uma fatia da receita obtida é destinada ao apoio dos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.

“O capacete do Ayrton Senna é fonte de inspiração para diversas homenagens especiais pelo mundo, mas em um balão com mais de 18 metros de largura, eu acredito que seja a primeira vez. Nós gostamos muito da ideia, pois este tipo de ação mostra como o legado do Ayrton segue presente nestes 28 anos após sua morte. O Ricardo e Rodrigo vão possibilitar que muitas pessoas vejam esta homenagem especial pelo mudo”, diz Paola Santilli, Head of Marketing Senna Brands.

A prática do balonismo é bastante difundida no exterior como forma de turismo. Não há restrição de idade para voar, mas é necessário um curso para quem deseja pilotar, assim como qualquer outra aeronave. Cada balão possui um prefixo e o tempo sugerido de viagem é de 1h30.

Continua após a publicidade

Para alçar voo, são necessários um cesto, um globo, combustível e um maçarico para dosar as chamas que fazem o balão decolar. É a manutenção do globo aquecido na sua parte interior que provoca o equilíbrio com o ar e faz o balão subir. A ação é explicada pelo empuxo, uma das leis mais famosas do físico britânico Isaac Newton.

Segundo a Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), existem atualmente no mundo cerca de 15 mil balões. Onze mil estão nos EUA, 1.200 na França, 1500 na Inglaterra e o restante espalhado pelo mundo. O Brasil tem cerca de 140 pilotos com aproximadamente 200 balões.