Ayrton Senna, ídolo do automobilismo e da F-1, é declarado patrono do esporte brasileiro

Ídolo e referência do automobilismo brasileiro e mundial, Ayrton Senna foi elevado à condição de patrono do esporte brasileiro, em lei de nº 14.559, sancionada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e publicada no Diário Oficial da União (DOU) em edição ordinária desta quarta-feira.

A lei já havia sido aprovada pelo Senado em março deste ano. Ela foi protocolada pelo deputado federal Filipe Barros (PL-PR), em 2019. A decisão passa a valer a partir da data de sua publicação pelo presidente em exercício, visto que o titular do cargo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está em viagem oficial pela Europa.

Ayrton Senna, tricampeão da Fórmula 1, foi declarado patrono do esporte brasileiro nesta quarta-feira. Foto: Arquivo Pessoal

“Ayrton Senna estabeleceu um novo patamar de excelência no esporte. Foi incansável na busca de ultrapassar seus próprios limites, sendo responsável por alguns dos momentos mais marcantes na memória do torcedor brasileiro”, afirmou o deputado à época do projeto de lei.

Senna morreu no dia 1º de maio de 1994, após acidente durante o GP de San Marino da Fórmula 1, em fez história pelo esporte brasileiro em sua passagem pelas pistas. Nascido em São Paulo, em 1960, o piloto começou sua carreira no kart com 13 anos. Na Fórmula 1, ingressou pela Toleman, extinta equipe da categoria em 1984, mas fez história pela Lotus e McLaren. Em 162 GPs disputados, conquistou 80 pódios e 41 vitórias, além de três títulos, em 1988, 1990 e 1991, todos pela McLaren.

Lei nº 14.559 declara Ayrton Senna como patrono do esporte brasileiro. Foto: Reprodução/Diário Oficial da União

Seu velório, em 1994, reuniu mais de 200 mil pessoas na cidade de São Paulo. Após sua morte, Viviane Senna, sua irmã, fundou o Instituto Ayrton Senna, organização não governamental que oferece oportunidades de desenvolvimento humano a crianças e jovens de baixa renda. A instituição segue em atividade até os dias atuais e mantém diversas ações no esporte e sociais.

Continua após a publicidade

Título de patrono

Senna se junta a outros importantes nomes da cultura brasileira nesta quarta-feira. Além do piloto, Tiradentes, Aleijadinho, Machado de Assis, Santos Dummont, Paulo Freire, Oscar Niemeyer e Chico Mendes receberam o título nas áreas que se destacaram ao longo de suas carreiras.

Uma personalidade recebe o reconhecimento de ‘patrono’ ao defender uma causa, um ponto de vista e se destacar em sua área de atuação. A escolha de quem receberá o título muitas vezes passa pela aprovação popular, mas deve, obrigatoriamente, passar pelo Congresso e ser sancionada pelo presidente da República.

Tiradentes, por exemplo, recebeu o título de patrono da nação brasileira. Ele foi morto no século 18, durante durante Inconfidência Mineira. Niemeyer, outro importante nome da cultura nacional, é patrono da arquitetura brasileira.