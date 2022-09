Bagnaia faz ‘melhor volta da vida’ e conquista a pole da Etapa de Aragão de MotoGP

Com o que classificou como “melhor volta da vida”, o italiano Francesco Bagnaia conquistou nos instantes finais do treino classificatório a pole para a Etapa de Aragão neste sábado, ao fazer o tempo de 1min46s069. O piloto da Ducati confirmou o seu bom momento no ano. Vem de quatro vitórias consecutivas e nesta temporada já obteve o posto nobre do grid de largada na Espanha, França, Alemanha e Holanda.

O australiano Jack Miller ficou com o segundo lugar e larga na primeira fila, assim como o espanhol Aleix Espargaró, terceiro colocado. A etapa de Aragão de MotoGP vai ser realizada neste domingo, às 9h (horário de Brasília).

Francesco Bagnaia e Jack Miller, pilotos da Ducati, celebram com a equipe a dobradinha na classificação da Etapa de Aragão. Foto: Javier Cebollada/EFE

Líder do Mundial de pilotos, o francês Fabio Quartararo ficou apenas com o sexto melhor tempo. De olho no título e na busca pela retomada da liderança na classificação, Bagnaia considerou uma importante vantagem a pole conquistada neste sábado.

“Foi a melhor volta que eu fiz na minha vida. Impressionante. Sei o quanto Quartararo é veloz e considero uma importante vantagem poder largar à sua frente”, afirmou o piloto da Ducati.

Segundo colocado no grid, Jack Miller disse que os ajustes feitos na noite anterior foram importantes para conseguir sair na primeira fila. “Trabalhamos muito e os resultados apareceram. Achei que conseguiria ficar com a pole, mas poder largar na primeira fila também é um importante trunfo”, comentou o australiano.

A disputa para a conquista da pole começou em alta intensidade na primeira parte da disputa do Q2. Enea Bastianini fez 1min46s580. Francesco Bagnaia ficou apenas cinco centésimos acima. Jack Miller esteve com o terceiro tempo antes da primeira parada para os ajustes deixando os três primeiros lugares para as motos da Ducati.

Líder do Mundial, Fábio Quartararo veio forte para alcançar o primeiro lugar no grid, mas pecou no último setor do circuito ficando distante do pelotão de frente. Ele chegou a ficar na nona posição, mas melhorou sua situação no final e conseguiu se recuperar. Ele larga em sexto com o tempo de 1min46s802.

A surpresa no Q1 ficou por conta do bom rendimento de Marc Marquez que conseguiu a qualificação para o Q2 com o tempo de 1min46s909. Maverick Viñales acabou sofrendo uma queda e ficou fora da sessão ao deslizar para fora da pista com a sua moto. O melhor tempo no entanto, ficou com Aleix Espargaró que fez 1min46s569.

Confira a ordem de largada da Etapa de Aragão

1º Francesco Bagnaia (Ducati) - 1min46s069

2º Jack Miller (Ducati) - 1min46s169

3º Enea Bastianini (Gresini) - 1min46s313

4º Aleix Espargaró (Aprilia) - 1min46s590

5º Johann Zarco (Pramac) - 1min46s646

6º Fabio Quartaro (Yamaha) - 1min46s802

7º Marco Bezzecchi (VR46) - 1min46s852

8º Jorge Martin (Pramac) - 1min46s911

9º Alex Rins (Suzuki) - 1min46s912

10º Brad Binder (KTM) - 1min46s924

11º Miguel Oliveira (KTM) - 1min47s183

12º Takaaki Nakagami (LCR) - 1min47s274

13º Marc Marquez (Honda) - 1min46s909

14º Luca Marini (VR46) - 1min46s056

15º Fabio Di Giannantonio (Aprilia) - 1min47s119

16º Maverick Viñales (Aprilia) - 1min47s337

17º Alex Marquez (LCR) - 1min47s489