Bagnaia vence etapa de San Marino e esquenta a briga por título na MotoGP

Em uma vitória conquistada por uma roda de diferença, Francesco Bagnaia venceu a etapa de San Marino, realizada neste domingo e confirmou o seu bom momento ao obter o quarto triunfo consecutivo na temporada. Na temporada, ele tem seis primeiros lugares. O piloto italiano da Ducati sofreu muita pressão de Enea Batistini nas voltas finais, mas conseguiu manter o controle para receber a bandeirada em primeiro lugar.

O resultado diminui a distância do piloto italiano para o líder Fábio Quartararo, que chegou em quinto lugar na prova. Bagnaia soma agora 181 pontos contra 211 do francês da Yamaha. A próxima etapa da MotoGP acontece no dia 18 de setembro, na Espanha.

Leia também Ancelotti exalta evolução de Rodrygo no Real: ´Jogador para todos os momentos’

Feliz pela conquista e a recuperação no campeonato, Bagnaia falou que a corrida foi decidida nos detalhes. “A corrida foi emocionante com os rendimento das motos melhorando com o decorrer da prova. Sem dúvida que o resultado foi importante na luta pelo título”, falou o vencedor da corrida.





Francesco Bagnaia vence a etapa de San Marino de MotoGP. Foto: Jennifer Lorenzini / REUTERS

Na prova, Jack Miller largou na pole, manteve a dianteira, mas sofreu uma queda logo nas voltas iniciais e deixou de brigar pelo primeiro lugar. A partir daí, Bagnaia assumiu o controle a prova e não perdeu mais a ponta.

Maverick Viñales foi a surpresa da corrida. Pressionou Enea Bastianini e conseguiu a vice-liderança da corrida. A ordem dos quatro primeiros lugares passou a ser Bagnaia, Viñales, Bastianini e Luca Marini. Com o rendimento abaixo do esperado, Quartararo não conseguiu ameaçar o primeiro pelotão. Ocupou o sexto posto e depois atingiu a quinta colocação fazendo uma prova de regularidade.

Continua após a publicidade

Nos momentos finais da prova, um erro de Viñales fez com que Bastianini ganhasse a segunda posição e a partir daí, a pressão em busca da liderança foi intensa até o final. Os dois pilotos chegaram praticamente emparelhados na reta de chegada, mas Bagnaia conseguiu cruzar a linha em primeiro com meia moto de vantagem garantindo assim, a quarta vitória consecutiva.

Confira a classificação final da etapa de San Marino